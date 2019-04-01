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01.04.2019
Военно-промышленный курьер

Истребители НАТО выступили в роли экскорта российских ракетоносцев

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Источник изображения: vpk-news.ru

Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над акваториями Баренцева, Норвежского и Северного морей, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Плановый полёт проходил над нейтральными водами в сопровождении истребителей-перехватчиков МиГ-31.

Продолжительность полета превысила 13 часов, экипажи ракетоносцев и истребителей выполнили дозаправку в воздухе.

На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-16 ВВС Дании и Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании.

В Минобороны заявили, что ВКС России выполняют свои полёты в полном соответствии с нормами международных правил.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Дания
Норвегия
Россия
Продукция
EF-2000
F-16
МиГ-31
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Минoбороны РФ
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