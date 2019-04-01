Истребители НАТО выступили в роли экскорта российских ракетоносцев
Источник изображения: vpk-news.ru
Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над акваториями Баренцева, Норвежского и Северного морей, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Плановый полёт проходил над нейтральными водами в сопровождении истребителей-перехватчиков МиГ-31.
Продолжительность полета превысила 13 часов, экипажи ракетоносцев и истребителей выполнили дозаправку в воздухе.
На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-16 ВВС Дании и Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании.
В Минобороны заявили, что ВКС России выполняют свои полёты в полном соответствии с нормами международных правил.
Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются
Компании
Проекты
Похожие новости