Истребители НАТО выступили в роли экскорта российских ракетоносцев

Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над акваториями Баренцева, Норвежского и Северного морей, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Плановый полёт проходил над нейтральными водами в сопровождении истребителей-перехватчиков МиГ-31.

Продолжительность полета превысила 13 часов, экипажи ракетоносцев и истребителей выполнили дозаправку в воздухе.

На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-16 ВВС Дании и Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании.

В Минобороны заявили, что ВКС России выполняют свои полёты в полном соответствии с нормами международных правил.