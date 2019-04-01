В Венесуэле открылся российский учебно-тренировочный вертолетный центр

В Венесуэле прошла торжественная церемония открытия учебно-тренировочного вертолётного центра, сообщает пресс-служба АО "Рособоронэкспорт".

Центр построен Акционерной компанией военной промышленности Венесуэлы (CAVIM)" по контракту с АО "Рособоронэкспорт".

В рамках соглашений о военно-техническом сотрудничестве персонал центра проходил обучение в России и полностью готов к эксплуатации тренажеров и учебного оборудования центра.

Венесуэльские летчики на базе этого центра будут обучаться эксплуатации и управлению вертолётами Ми-17В-5, Ми-35М и Ми-26Т.