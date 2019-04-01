Вспыхнул как факел: редкий в Йемене танк Т-55АМ2 впервые подбит в боях
Источник изображения: vestnik-rm.ru
Т-55 и редкий для Йемена Т-55АМ2 уничтожены повстанцами-хуситами. Видео с этими машинами появилось в Сети. Техника принадлежала силам просаудовского президента Хади.
На кадрах первый танк - полностью выгоревший и перевернут вверх гусеницами, вторая же машина интенсивно горит.
Пока нет данных, чем они были поражены, и что произошло с экипажами.
Т-55АМ2 были созданы в Чехословакии. Они получили дополнительное бронирование корпуса и башни, более мощные двигатели и внешне напоминают афганские варианты советских "пятьдесят пятых".
Источник изображения: vestnik-rm.ru
Основное различие - в системе управления огнем. Она также с лазерным дальномером, баллистическим вычислителем, но имеется датчик параметров атмосферы.
По некоторым данным, это первый уничтоженный танк данной модификации за все время конфликта.
Лев Романов
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