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01.04.2019
Вестник Мордовии

Вспыхнул как факел: редкий в Йемене танк Т-55АМ2 впервые подбит в боях

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Источник изображения: vestnik-rm.ru

Т-55 и редкий для Йемена Т-55АМ2 уничтожены повстанцами-хуситами. Видео с этими машинами появилось в Сети. Техника принадлежала силам просаудовского президента Хади.

На кадрах первый танк - полностью выгоревший и перевернут вверх гусеницами, вторая же машина интенсивно горит.

Пока нет данных, чем они были поражены, и что произошло с экипажами.

Т-55АМ2 были созданы в Чехословакии. Они получили дополнительное бронирование корпуса и башни, более мощные двигатели и внешне напоминают афганские варианты советских "пятьдесят пятых".

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Основное различие - в системе управления огнем. Она также с лазерным дальномером, баллистическим вычислителем, но имеется датчик параметров атмосферы.

По некоторым данным, это первый уничтоженный танк данной модификации за все время конфликта.

Лев Романов

Права на данный материал принадлежат Вестник Мордовии
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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Йемен
Словакия
Продукция
Т-55
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