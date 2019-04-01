Юнармейцам добавят баллы к ЕГЭ

Школьники - участники движения "Юнармия" получат преимущество при поступлении в вузы. Как сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Главного штаба движения Романа Романенко, более 20 высших учебных заведений за личные достижения юнармейцев будут начислять дополнительные баллы к ЕГЭ. Нововведение начнет действовать уже с этого года.

- Сейчас у нас есть договоренности более чем с 20 гражданскими вузами, которые будут начислять юнармейцам дополнительные баллы к ЕГЭ, - цитирует информагентство Романа Романенко.

Каждый вуз самостоятельно принимает такое решение: соответствующие пункты должны быть прописаны в положении о приеме абитуриентов.

В военных вузах юнармейцы также смогут получить преимущества.

- Ведется работа с военными вузами страны, которые при прочих равных условиях будут предоставлять преимущества юнармейцам, - рассказал Роман Романенко.

Напомним, всероссийское военно-патриотическое движение "Юнармия" было создано в 2016 году по инициативе Минобороны России. На сегодня в его рядах состоят более 380 тысяч ребят.

Ксения Колесникова