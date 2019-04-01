ВКС России получили шестой модернизированный самолет А-50У

Как сообщила 28 марта 2019 года Государственная корпорация "Ростех", АО "Концерн "Вега" холдинга "Росэлектроника" (входит в состав ГК "Ростех") и ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева" ("ТАНТК им. Г.М. Бериева", входящий в "Объединенную авиастроительную корпорацию"), передали в эксплуатацию Воздушно-космическим силам России шестой модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У. Воздушное судно дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У модернизировано в рамках реализации масштабной программы обновления парка самолетов дальнего радиолокационного обнаружения, предусмотренной государственным оборонным заказом.

Переданный ВКС России модернизированный ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева" самолет радиолокационного дозора и наведения А-50У (бортовой номер "42 красный", регистрационный номер RF-50610, заводской номер 0093484538, серийный номер 64-05). Таганрог, 28.03.2019 (с) ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева"

"Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения являются летающими радарами с функционалом командного пункта управления. От их технической оснащенности, производительности установленных радиоэлектронных систем и летных характеристик зависит скорость обнаружения и противодействия воздушным объектам потенциального противника, что подтверждено полученным боевым опытом. В настоящее время нашими предприятиями ведутся работы по модернизации седьмого самолета А-50 до уровня А-50У. Он будет передан заказчику в 2021 году", - сказал генеральный директор концерна "Вега" Вячеслав Михеев.

В свою очередь, ТАНТК им. Г.М. Бериева в своем пресс-релизе подтвердил, что 28 марта передал ВКС России очередной серийно модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У (бортовой номер "красный 42"). После прохождения всех необходимых испытаний самолет был передан экипажу ВКС и успешно совершил перелет из Таганрога к месту своего постоянного базирования.

Комментарий bmpd. Речь идет о передаче ВКС России модернизированного самолета радиолокационного дозора и наведения А-50У (бортовой номер "42 красный", регистрационный номер RF-50610), который является шестой машиной А-50 ВКС России, переоборудованной в данную конфигурацию. Этот самолет с заводским номером 0093484538 и серийным номером 64-05 был построен как А-50 в 1988 году.

Ранее Концерн радиостроения "Вега" (головной подрядчик по программе модернизации А-50У) и ТАНТК (как исполнитель работ) выполнили контракты на поставку для Министерства обороны России пяти модернизированных самолетов А-50У.

Первым переоборудованным в модификацию А-50У на ТАНТК еще в середине 2000-х годов в качестве прототипа модернизации по данной программе стал самолет А-50 с бортовым номером "37 красный" (заводской номер 0073476298, серийный номер 58-05). Акт о завершении Государственных испытаний данного опытного образца А-50У был подписан 26 ноября 2009 года, после чего самолет использовался в Таганроге для дальнейший испытаний и отработок, и только 25 марта 2014 года был формально передан ВВС России, получив собственное название "Сергей Атаянц" в честь авиаконструктора, непосредственно руководившего созданием А-50.

Первым серийно модернизированным самолетом А-50У стала машина с бортовым номером "47 красный" (регистрационный номер RF-92957, заводской номер 0043453577, серийный номер 40-05), по завершении модернизации на ТАНТК переданная ВВС России 31 октября 2011 года. Вторым серийно модернизированным самолетом А-50У стал борт "33 красный" (заводской номер 0043454618, серийный номер 41-05), переданный ВВС России по окончании модернизации в апреле 2013 года.

Четвертый модернизированный самолет А-50У, получивший собственное название "Таганрог" (бортовой номер "41 красный", регистрационный номер RF-94268, заводской номер 0083483499, серийный номер 63-05) был передан ВКС России 7 марта 2017 года.

Пятый модернизированный самолет А-50У (бортовой номер "45 красный", регистрационный номер RF-93952, заводской номер 0093493818, серийный номер 63-05) был передан ВКС России 6 декабря 2018 года.

В составе ВКС России все строевые самолеты серии А-50 входят в состав дислоцированной на аэродроме Иваново-Северный авиационной части, которая с 2010 года именуется авиационной группой боевого применения самолётов дальнего радиолокационного обнаружения 610-го Центра боевого применения и переучивания летного состава (авиационного персонала военно-транспортной авиации) 4-го Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний. По известным данным, в составе части сейчас имеется таким образом 13 самолетов А-50 и шесть А-50У, не считая нескольких самолетов А-50, находящихся на хранении. В марте 2014 года представитель АО "Концерн радиостроения "Вега" сообщил РИА Новости, что ВВС (ВКС) России располагают суммарно 22 самолетами А-50, включая находящиеся на хранении.

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Переданный ВКС России модернизированный ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева" самолет радиолокационного дозора и наведения А-50У (бортовой номер "42 красный", регистрационный номер RF-50610, заводской номер 0093484538, серийный номер 64-05). Таганрог, 28.03.2019 (с) ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева"