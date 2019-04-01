Южная Корея получила первые два истребителя F-35A

Оригинал взят у коллеги dambiev в Южная Корея получила первые истребители F-35A

29 марта 2019 года в аэропорту города Чхонджу прошла церемония встречи первых двух истребителей пятого поколения F-35A Block 3 ВВС Южной Кореи.

Истребители вылетели 22 марта 2019 года с американской авиабазы в штате Аризона, совершили промежуточную посадку на Гавайях, провели дозаправку в воздухе и в итоге приземлились на базе в южнокорейском Чхондчжу, пролетев в общей сложности 13 800 км.

Закупка для ВВС Южной Кореи 40 самолетов F-35A с опционом еще на 20 единиц была осуществлена в 2013 году. Поставка 40 истребителей F-35A должна быть осуществлена в 2018-2022 годах, а решение о приобретении 20 опционных самолетов должно быть принято в 2023 или 2024 годах. Cамолеты закуплены через американо-южнокорейское межправительственное соглашение в рамках американской программы Foreign Military Sales (FMS).