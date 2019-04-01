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01.04.2019
Российская газета

В Венесуэле пилотов научат управлять вертолетами РФ

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Источник изображения: РИА Новости/Виталий Тимкив

В Венесуэле появился учебно-тренировочный вертолетный центр. В церемонии открытия участвовали российские военные специалисты.

Об открытии сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Рособоронэкспорта".

Именно по контракту с этой корпорации был построен центр. С венесуэльской стороны в проекте участвовала компания CAVIM.

В новом центре венесуэльские летчики будут осваивать транспортно-боевой вертолет Ми-35М - модернизированную версию легендарного "Крокодила" Ми-24В/ВП.

Кроме того, они научаться управлять военно-транспортным вертолетом и Ми-17В-5 и тяжелым транспортником Ми-26Т.

Тренировки будут проходить в условиях, максимально приближенных к реальности. Для пилотов смоделируют нестандартные ситуации, которые могут возникнуть в полете.

К слову, венесуэльский персонал центра учился эксплуатировать тренажеры в России.

Справка "РГ"

В Венесуэлу еще при предыдущем президенте Уго Чавесе было поставлено несколько десятков военных вертолетов из России. Это Mи-35M2, Mи-26T2, Ми-17 и Mи-17V5 в VIP- комплектации. Также в 2009 году планировалась закупка вертолетов Ми-28Н "Ночной охотник". Но сделка так и не состоялась.


Олег Корякин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Венесуэла
Россия
Продукция
Ми-17
Ми-17В5
Ми-24
Ми-26
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Ми-35
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