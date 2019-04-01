В Минобороны рассказали о плановом полете двух Ту-160

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Два ракетоносца Ту-160 ВКС РФ выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей, сообщает Минобороны России.

"Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей. Авиационное сопровождение самолетов дальней авиации выполняли экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31", - говорится в сообщении.

Отмечается, что продолжительность полета составила более 13 часов, в ходе полета экипажи Ту-160 и МиГ-31 отработали дозаправку топливом в воздухе.

"На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-16 ВВС Дании и Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании", - заявили в военном ведомстве.

По данным Минобороны, летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Каспийского морей, Тихого океана. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.