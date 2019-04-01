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01.04.2019
Интерфакс-АВН

"Рособоронэкспорт" заявил о намерении углублять сотрудничество с Венесуэлой

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Истребитель Су-30МК2V
Истребитель Су-30МК2V Военно-воздушных сил Венесуэлы.
Источник изображения: Andr Austin Du-Pont Rocha (Mexico Air Spotters M.A.S.)

Москва. 29 марта. ИНТЕРФАКС - Российские организации, работающие по линии ВТС, намерены углублять сотрудничество с Минобороны Венесуэлы, заявили в "Рособоронэкспорте".

"Рособоронэкспорт и другие российские организации, участвующие в российско-венесуэльском военно-техническом сотрудничестве, сохраняют приверженность курсу на углубление взаимодействия с министерством обороны и другими государственными ведомствами Венесуэлы, уделяя сегодня особое внимание обучению специалистов, а также своевременному обслуживанию поставленной техники", - сказал в пятницу официальный представитель компании Вячеслав Давыденко.

Он напомнил, что в Венесуэлу поставлялись российские вертолеты.

"Сегодня поставленная из России в Венесуэлу вертолетная техника не только участвует в операциях против контрабандистов, но и успешно справляется с воздушной разведкой лесных пожаров, проведением спасательных и эвакуационных мероприятий в пострадавших от стихийных бедствий регионах, а также с доставкой гуманитарных грузов - продовольствия и имущества первой необходимости - в отдаленные районы страны",- сказал В.Давыденко.

Он сообщил, что в Венесуэле открыт учебно-тренировочный вертолетный центр. "Церемония открытия созданного при участии российских и венесуэльских специалистов учебно-тренировочного вертолетного центра состоялась 29 марта 2019 года", - сказал В.Давыденко.

На днях стало известно о прибытии в Венесуэлу двух самолетов с группой из 99 российских военнослужащих. По данным СМИ, группу возглавлял начальник главного штаба Сухопутных войск РФ генерал-полковник Василий Тонкошкуров.

Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в Венесуэле находятся военные эксперты из России, которые занимаются реализацией положений договоров по военно-техническому сотрудничеству.

Со своей стороны спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс 29 марта пригрозил России последствиями в случае, если она продолжит оказывать военную поддержку президенту Венесуэлы Николаса Мадуро.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Венесуэла
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
РОЭ
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