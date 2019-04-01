"Рособоронэкспорт" заявил о намерении углублять сотрудничество с Венесуэлой

Москва. 29 марта. ИНТЕРФАКС - Российские организации, работающие по линии ВТС, намерены углублять сотрудничество с Минобороны Венесуэлы, заявили в "Рособоронэкспорте".

"Рособоронэкспорт и другие российские организации, участвующие в российско-венесуэльском военно-техническом сотрудничестве, сохраняют приверженность курсу на углубление взаимодействия с министерством обороны и другими государственными ведомствами Венесуэлы, уделяя сегодня особое внимание обучению специалистов, а также своевременному обслуживанию поставленной техники", - сказал в пятницу официальный представитель компании Вячеслав Давыденко.

Он напомнил, что в Венесуэлу поставлялись российские вертолеты.

"Сегодня поставленная из России в Венесуэлу вертолетная техника не только участвует в операциях против контрабандистов, но и успешно справляется с воздушной разведкой лесных пожаров, проведением спасательных и эвакуационных мероприятий в пострадавших от стихийных бедствий регионах, а также с доставкой гуманитарных грузов - продовольствия и имущества первой необходимости - в отдаленные районы страны",- сказал В.Давыденко.

Он сообщил, что в Венесуэле открыт учебно-тренировочный вертолетный центр. "Церемония открытия созданного при участии российских и венесуэльских специалистов учебно-тренировочного вертолетного центра состоялась 29 марта 2019 года", - сказал В.Давыденко.

На днях стало известно о прибытии в Венесуэлу двух самолетов с группой из 99 российских военнослужащих. По данным СМИ, группу возглавлял начальник главного штаба Сухопутных войск РФ генерал-полковник Василий Тонкошкуров.

Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в Венесуэле находятся военные эксперты из России, которые занимаются реализацией положений договоров по военно-техническому сотрудничеству.

Со своей стороны спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс 29 марта пригрозил России последствиями в случае, если она продолжит оказывать военную поддержку президенту Венесуэлы Николаса Мадуро.