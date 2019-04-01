Астронавты NASA завершили выход в космос для замены аккумуляторов на МКС

Астронавты NASA Кристина Кох и Ник Хейг во время выхода в открытый космос, 29 марта 2019 года.

Кристина Кох и Ник Хейг провели замену трех никель-водородных батарей на литий-ионные

НЬЮ-ЙОРК, 29 марта. /ТАСС/. Астронавты NASA Кристина Кох и Ник Хейг завершили в пятницу 215-й выход в открытый космос с борта Международной космической станции. Трансляция с борта МКС ведется на сайте NASA.

Они продолжили работы, начатые 22 марта в ходе предыдущего выхода в открытый космос с борта МКС, и провели замену трех никель-водородных батарей на литий-ионные, а также провели подготовительные работы для следующего выхода астронавтов в открытый космос, намеченного на 8 апреля. Термоизоляционное покрытие люка шлюза было закрыто в 14:14 по времени Восточного побережья США (21:14 мск). После этого астронавтам потребуется еще несколько минут на подачу кислорода в шлюз.

В НАСА продолжительность выхода в открытый космос отсчитывается с момента включения электропитания в скафандрах и до момента, когда после возвращения астронавтов в шлюз туда начинает подаваться кислород. Самый продолжительный выход в открытый космос - 8 часов 52 минуты - совершили астронавты NASA Джим Восс и Сьюзен Хелмс в марте 2001 года.

На третьем часу работы у Ника Хейга возникли проблемы с крепежным болтом подлежащей замене никель-водородной батареи массой около 150 кг. Центр управления полетом рекомендовал ему сменить настройку ручного универсального инструмента. Проблему удалось решить.

Проблемы со скафандрами

Первоначально планировалось, что в космос выйдет женский тандем - Энн Макклейн и Кристина Кох, что стало бы первым в истории совместным выходом в космос двух женщин-астронавтов. Однако в процессе подготовки скафандров выяснилось, что Макклейн лучше подходит нагрудная секция скафандра среднего размера. К нынешнему выходу удалось подготовить только одну такую секцию скафандра (на это в среднем требуется 12 часов). Ей воспользовалась Кристина Кох.

Как пояснила в Twitter перед началом выхода в космос Энн Макклейн, такое решение было принято на основании ее рекомендации. "Мы никогда не должны идти на риск, которого можно избежать, - написала она. - Безопасность экипажа и выполнение поставленных в ходе полета задач должны находиться на первом месте".

Как отмечается на сайте NASA, при подготовке скафандра учитываются до 80 индивидуальных параметров. У скафандра есть три заменяемых нагрудных секции малого, среднего и большого размера, восемь различных рукавов, более 65 размеров перчаток и секции пяти размеров для ног.

Следующий выход в космос - 8 апреля

Секцию скафандра среднего размера Энн Макклейн наденет во время выхода в космос 8 апреля, когда она и астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак продолжат работы на корпусе МКС: они проложат силовые кабели от американского модуля Unity до узла крепления солнечных батарей. Таким образом будет создана дублирующая система энергопитания для дистанционного манипулятора Canadarm-2. Это будет уже третий на протяжении 17 суток выход в космос с борта МКС.

Кроме того, астронавты займутся устранением неполадки, выявленной в ходе испытаний новых литий-ионных батарей, установленных 22 марта. Одна из них показала нестандартные характеристики по напряжению. Она, как ожидается, будет изъята из гнезда с помощью дистанционного манипулятора, а затем Макклейн и Сен-Жак установят на ее место одну из демонтированных ранее никель-водородных батарей.

Работы по замене аккумуляторов на МКС начались в январе 2017 года. По оценкам экспертов NASA, процесс замены 48 никель-водородных аккумуляторов на 24 литий-ионных батарей продлится до весны будущего года и потребует еще по крайней мере от четырех до шести выходов в открытый космос. Это связано с тем, что часть аккумуляторов расположены на корпусе МКС таким образом, что к ним трудно подвести дистанционный манипулятор, который используется при подготовке демонтажа отработавших блоков. Девять демонтированных ранее никель-водородных батарей планируется в дальнейшем перенести с помощью дистанционного манипулятора на грузовой корабль, который после отстыковки сгорит в плотных слоях атмосферы, а три останутся на внешней поверхности МКС.

В состав экипажа МКС наряду с Макклейн, Кох, Хейгом и Сен-Жаком сейчас входят также российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин.