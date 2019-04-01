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01.04.2019
Интерфакс-АВН

В Венесуэле открыт тренировочный центр для обучения управлению вертолетами Ми-35 и Ми-26

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Ми-35М
Многоцелевой ударный вертолет Ми-35М.
Источник изображения: http://www.russianhelicopters.aero/

Москва. 29 марта. ИНТЕРФАКС - В Венесуэле открыт учебно-тренировочный вертолетный центр, построенный при участии РФ, заявили в "Рособоронкэспорте".

"Церемония открытия созданного при участии российских и венесуэльских специалистов учебно-тренировочного вертолетного центра состоялась 29 марта 2019 года",- сообщил в пятницу официальный представитель компании Вячеслав Давыденко.

Он отметил, что современный учебно-тренировочный вертолетный центр построен по контракту АО "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") с акционерной компанией военной промышленности Венесуэлы (CAVIM).

"Возможности данного центра позволяют венесуэльским летчикам проходить всестороннее обучение эксплуатации и применению вертолетов Ми-17В-5, Ми-35М и Ми-26Т в условиях, максимально приближенных к реальности, моделируя различные нестандартные ситуации, которые могут возникнуть в полете. Обучение в таком центре делает подготовку пилотов более безопасной и эффективной и значительно экономит затраты на их подготовку в целом",- отметил В.Давыденко

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Продукция
Ми-17
Ми-17В5
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