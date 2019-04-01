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01.04.2019
Интерфакс-АВН

В "Рособоронэкспорте" сообщают о вооружениях, ранее поставленных в Венесуэлу

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Боевые машины пехоты БМП-3М
Боевые машины пехоты БМП-3М Сухопутных войск Венесуэлы.
Источник изображения: CC BY-SA 2.0 / Cancillera del Ecuador /

Москва. 29 марта. ИНТЕРФАКС - В Венесуэле есть поставленные из РФ танки, самолеты, средства ПВО, артиллерия, сообщили в "Рособоронэкспорте".

"В эту страну было поставлено значительное количество российского вооружения и военной техники, в том числе многофункциональные истребители Су-30МК2, боевые и транспортные вертолеты марки "Ми", танки, боевые машины пехоты, ракетно-артиллерийское вооружение, современные средства противовоздушной обороны, автоматы Калашникова "сотой" серии", - заявил в пятницу официальный представитель "Рособоронэкспорта" Вячеслав Давыденко.

"Это позволило стране в кратчайшие сроки обрести серьезный потенциал, надежно обеспечивающий национальную безопасность и обороноспособность",- отметил пресс-секретарь компании.

Он напомнил, что Венесуэла с 2005 года является крупнейшим в Латинской Америке партнером России в сфере военно-технического сотрудничества.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российские специалисты находятся в Венесуэле в рамках выполнения РФ обязательств по контрактам на поставку специмущества в эту страну.

"РФ имеет достаточно традиционные и развитые, взаимовыгодные отношения сотрудничества и взаимодействия с Венесуэлой", - сказал Д.Песков, добавив, что у РФ есть контрактные обязательства - "контракты на поставку туда специмущества".

"Во исполнение своих обязательств по этим контрактам РФ осуществляет те действия, которые она осуществляет, если говорить о тех специалистах, которые в последние дни прибыли в Венесуэлу", - подчеркнул Д.Песков.

На вопрос, имеются ли в виду военные контракты, Д.Песков ответил утвердительно. "Да, военные контракты, военное оборудование, военная техника", - сказал он.

Ранее в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские специалисты прибыли в Венесуэлу в соответствии с двусторонним соглашением о военно-техническом сотрудничестве.

Она подчеркнула, что присутствие российских специалистов не нарушает ни международных договоренностей, ни законодательства Венесуэлы.

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Страны
Венесуэла
Россия
США
Продукция
АК-74 "Калашников"
Су-30
Су-30МК
Су-30МК2
Компании
Концерн Калашников
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