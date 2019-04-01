Воздушная тревога: Британия следит за российскими Ту-95

Истребители ВВС Британии поднялись на перехват российских Ту-95

Британия подняла два своих истребителя Panavia Tornado, чтобы сопроводить российские бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95 над Северным морем, пролетевшие на расстоянии 95 км от побережья Англии. Ранее Пентагон направил в Европу звено из шести бомбардировщиков Б-52 Stratofortress, способных нести ядерные бомбы. В Кремле указали, что регулярное появление американских бомбардировщиков у границ РФ создает дополнительную напряженность.

Два истребителя Panavia Tornado дежурного подразделения британских королевских военно-воздушных сил в пятницу 29 марта вылетали с авиабазы "Лоссимут" в Шотландии для идентификации и сопровождения российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95 над Северным морем, передает "Интерфакс".

По данным радиоперехвата российские самолеты вылетели с авиабазы Оленья в Мурманской области, проследовали над Северным морем в южном направлении, совершили разворот и затем легли курсом на север. В ходе этого маневра они пролетали вдоль побережья Англии на расстоянии 95 км, находясь в международном воздушном пространестве, передает НСН.

В это же время в небе над южной частью Норвегии и севером Франции курсировали экстренно поднятые самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления AWACS, которые провели наблюдение за обстановкой в регионе. Кроме того, на севере Шотландии был зафиксирован пролет стратегического бомбардировщика ВВС США B-52H.

Неделей ранее телеканал CNN сообщал, что Пентагон направил в Европу звено из шести бомбардировщиков Б-52 Stratofortress, способных нести ядерные бомбы. Самолеты примут участие в учениях с партнерами США по НАТО, передает ФАН.

"В понедельник четыре B-52 выполнили полеты в нескольких регионах Европы, в том числе они пролетели над Норвежским и Балтийским морями, Эстонией и Средиземном морем", - приводилось в материале телеканала сообщение американских ВВС.

"Полеты B-52 продемонстрировали приверженность США союзникам и партнерам через готовность использовать вооруженные силы",

- отметили американские военные.

Также в этом месяце разведывательный полет у границ Калининградской области провел самолет ВВС США Boeing RC-135V Rivet Joint. Американский самолет прошел через "зону полетной информации" региона. Воздушное судно вылетело с авиабазы в Великобритании. После полета над Балтийским морем и разведки у границ России Boeing вернулся на аэродром. Полет проходил на высоте в почти 3,5 тыс. метров над поверхностью земли.

Всего в марте нынешнего года американские самолеты выполнили более 10 полетов в районе Балтийского моря. Так, в субботу 23 марта российские истребители Су-27 дважды за сутки сопровождали бомбардировщики B-52H ВВС США, сообщал Национальный центр управления обороны России.

"Два американских самолета были обнаружены российскими средствами контроля воздушного пространства на значительном удалении от государственной границы Российской Федерации и взяты на сопровождение", - указывалось в сообщении.

Американские самолеты пролетали над нейтральными водами, а Су-27 не допустили их приближение к российской границе, отметили российские военные. За день до этого к российской государственной границе вблизи Калининградской области подлетали три бомбардировщика Boeing B-52H.

Военные самолеты вылетели с авиабазы Фэрфорд в Великобритании, следовали над территориями Нидерландов и Германии, а затем с разницей в несколько часов входили международное воздушное пространство над Балтийским морем. Затем они легли на курс вдоль польского побережья в направлении Калининградской области.

Регулярное появление американских бомбардировщиков у границ РФ создает дополнительную напряженность,

заявил в свете происходящего пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Безусловно, подобные действия Соединенных Штатов не ведут к укреплению атмосферы безопасности и стабильности в том регионе, который прилегает непосредственно к границам Российской Федерации", - отметил представитель Кремля, выразив сожаление в связи с подобными действиями Вашингтона.

Чуть ранее президент России Владимир Путин провел в Кремле оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности, в ходе которого, обсуждалась, в частности, возросшая интенсивность военно-разведывательной деятельности иностранных государств вблизи российских границ.

В свою очередь, заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов сообщил, что НАТО перебрасывает войска к границе с Российской Федерацией. По его словам, численность контингента альянса быстрого реагирования выросла с 25 до 40 тыс. человек за два года. Так, в Прибалтике были развернуты усиленные батальонные тактические группы, численность которых составляет до тысячи военнослужащих каждая, отметил силовик.

Рафаэль Фахрутдинов