За четыре месяца: НАТО советует Грузии обзавестись флотом

НАТО предлагает Грузии восстановить ВМФ за четыре месяца

НАТО предлагает Грузии восстановить Военно-морские силы, как отдельную структуру к началу учений Agile Spirit, намеченных на август-сентябрь. Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Он отметил, что впервые с этого года в маневры будет включен военно-морской компонент, чтобы сделать акцент на усилении безопасности в акватории Черного моря.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе визита в Грузию высказался за восстановление в стране ВМФ как отдельной структуры. По его словам, это должно произойти к началу учений Североатлантического альянса Agile Spirit, которые традиционно проходят в августе-сентябре в Грузии.

Как сообщает тбилисская газета "Резонанси", впервые в программу этих учений будет активно включен военно-морской компонент. Столтенберг обратил внимание, что во время учений акцент будет сделан на усиление безопасности в Черноморском регионе, а у Грузии в настоящее время нет отельных военно-морских сил.

Служба береговой охраны, в обучении и модернизации которой активно участвуют натовцы, входит в МВД страны. При этом Столтенберг не озвучил, где брать для этого корабли и на какие средства их дальше содержать.

"Резонанси" со ссылкой на военных экспертов передает, что Грузии действительно следует восстановить ВМФ для лучшей совместимости со стандартами НАТО.

Почти вся морская составляющая военного флота Грузии была уничтожена российскими кораблями во время Пятидневной войны в 2008 году.

Уцелели лишь семь плавсредств, которые были переданы в Службу береговой охраны, а Военно-морской флот был упразднен как отдельный род войск.

В течение нескольких лет США активно участвуют в оснащении службы береговой охраны Грузии. Так, в 2010 году Штаты профинансировали установку четырех береговых радиолокационных станций (РЛС) освещения надводной обстановки - в Гонио, Анаклии, Супсе и Чакви. Кроме того, Вашингтон выделил средства на создание оперативного центра береговой охраны в Супсе, а также стоянку катеров в Батуми. В октябре прошлого года американцы передали Грузии два сторожевых катера типа Island. На церемонии руководители Грузии поблагодарили Штаты за "роль, вносимую в обеспечение безопасности страны, повышение ее обороноспособности".

В настоящее время Служба береговой охраны имеет на вооружении несколько катеров американской постройки, которые после списания в США были переданы Грузии. Страна не обладает военными кораблями, крупнее катера.

Йенс Столтенберг прибыл в Грузию 24 марта, чтобы присутствовать на командно-штабных учений НАТО-Грузия, которые проходят в Тбилиси с 18 по 29 марта. В ходе двухдневного визита генсек альянса встретился с премьер-министром Мамукой Бахтадзе, президентом страны Саломе Зурабишвили и с председателем парламента Ираклием Кобахидзе, а также посетил "Центр совместных тренировок и оценок НАТО-Грузия" (JTEC).

В официальных заявлениях для прессы Столтенберг в очередной раз подтвердил, что НАТО готово принять Грузию в свои ряды, однако как обычно не уточнил, когда именно это произойдет.

"Грузия является особым партнером НАТО. В прошлом году мы еще раз подчеркнули это. В силе остается решение, которое было принято в 2008 году, что Грузия обязательно станет членом НАТО. Ваша страна не является членом [альянса], однако вы вносите самый большой вклад в деятельность организации", - сказал Столтенберг.

По словам главы альянса, "Грузия сильно продвинулась в плане осуществления важных реформ", он призвал власти страны и дальше "работать в этом направлении".

Кроме того, Столтенберг подтвердил, что НАТО заинтересовано в активном присутствии в регионе Черного моря.

"Сотрудничество усилится по всем направлениям - военные силы на границах, в морской акватории. В период моего пребывания на этой позиции активируются действующие в морской акватории военные подразделения", - пояснил он.

Военный эксперт Владислав Шурыгин прокомментировал визит Столтенберга, назвав его лишь дежурной поездкой, призванной продемонстрировать готовность альянса дальше взаимодействовать с Грузией. Главным препятствием для включения страны в НАТО остаются нерешенные территориальные споры, считает он.

"Готова ли сейчас НАТО принимать Грузию в свои ряды? Я думаю, что не совсем. Потому что НАТО прекрасно отдает себе отчет, что, принимая Грузию, принимает ее со всем наследством. А именно - с нерешенными, по мнению Грузии, территориальными вопросами. Я думаю, будет продолжаться некое сотрудничество, потому что для НАТО важно сохранить Грузию под влиянием, при этом не сильно ввязываться и вклеиваться во все внутренние конфликты", - приводит слова эксперта "Sputnik Грузия".

Институциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году, когда Грузия стала участницей программы "Партнерство ради мира". В 2011 году государству присвоили статус "страны-аспиранта НАТО". Три года спустя на саммите в Уэльсе был утвержден пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении стать членом альянса.

Елзавета Королева