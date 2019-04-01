Забыли про гиперзвук: какой ответ США готовят России

В США разрабатывают новую стратегию ПВО/ПРО против гиперзвуковых ракет

Сухопутные войска США представили новую стратегию противовоздушной и противоракетной обороны. Отныне цель американской ПВО/ПРО - парирование новых угроз и вызовов, к которым относятся беспилотные летательные аппараты и гиперзвуковые ракеты. В последнее время американцы часто называют в качестве источников таких угроз Россию и Китай. Как именно США будут купировать их, разбиралась "Газета.Ru".

Основные тезисы новой стратегии ПВО/ПРО озвучил командующий силами космической и противоракетной обороны Сухопутных войск ВС США генерал-лейтенант Джеймс Дикинсон на симпозиуме в Хантсвилле (штат Алабама). Ранее "Газета.Ru" уже обращалась к теме разработки подобных документов.

Генерал-лейтенант Джеймс Дикинсон сказал, что новая стратегия определит вектор деятельности для будущих формирований противовоздушной и противоракетной обороны, при этом используя уже как имеющиеся, так и находящиеся в стадии разработки возможности. Военного цитирует Defense News.

Ключевые принципы новой стратегии, которая разрабатывалась в течение нескольких последних лет, заключаются в обеспечении ПВО/ПРО частей и соединений Сухопутных войск США и защите от воздействия средств воздушного нападения противника важных объектов на театрах военных действий.

Помимо этого силы ПВО/ПРО, согласно новому документу, предназначены для создания "окон превосходства" в воздухе, чтобы объединенные войска (силы) США смогли беспрепятственно выполнять боевые и оперативные задачи на местности.

В соответствии с новой стратегией ПВО/ПРО планируется, что к 2028 году Сухопутные войска США будут иметь полностью модернизированные части и соединения ПВО/ПРО, способные в полном объеме принимать участие в многодоменных операциях.

Что касается последних, то военные теоретики в Соединенных Штатах предполагают, что боевые действия и операции в конфликтах XXI века будут вестись одновременно во многих областях (доменах). Под доменами понимаются суша, воздух, море, космос и киберпространство. Поэтому военное строительство в США направлено на то, чтобы объединенные силы ВС США могли сдерживать и побеждать потенциальных неприятелей именно в предстоящих многодоменных операциях.

Новая стратегия противовоздушной и противоракетной обороны СВ США предполагает четыре основных направления в строительстве ПВО/ПРО:

- формировать обоснованные и рациональные предложения по развитию ПВО/ПРО;

- создавать наиболее оптимальную организационно-штатную структуру частей и соединений ПВО/ПРО для участия в многодоменных операциях;

- обеспечить на требуемом уровне обучение и боевую подготовку частей и соединений ПВО/ПРО, их боеготовность и боеспособность;

- обеспечить постоянное и непрерывное взаимодействие с союзниками и партнерами.

В новом документе есть ссылки на несколько предыдущих этапов модернизации ПВО/ПРО, которые осуществлялись ранее и ведутся в настоящее время. В частности, приводятся примеры по совершенствованию тактико-технических характеристик зенитной ракетной системы "Патриот".

Или же обращается внимание на то, что Сухопутные войска США остаются приверженными программе "Возможность защиты от огня с закрытых позиций" (Indirect Fire Protection Capability, IFPC), которая должна обеспечить защиту частей и соединений от тактических баллистических и оперативно-тактических баллистических ракет, огня артиллерии и минометов, а также от крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов.

Также частью многоуровневой системы ПВО/ПРО, по мнению авторов нового документа, является перспективная зенитная ракетная система ближнего действия M-SHORAD (Short Range Air Defense). К примеру, M-SHORAD может монтироваться на шасси боевой бронированной машины STRYKER A1 с безэкипажным боевым модулем RIwP.

Боевой модуль RIwP может быть реконфигурирован под любую задачу путем установки того или иного вооружения и средств обнаружения и прицеливания.

В версии IM-SHORAD от Leonardo DRS боевой модуль RIwP оснащен четырьмя зенитными управляемыми ракетами Stinger и двумя управляемыми ракетами Longbow Hellfire, 30-мм автоматической пушкой M230 и спаренным с ней 7,62-мм пулеметом, а также оптико-электронными средствами обнаружения и сопровождения целей.

Подобная система является своеобразным ответом на острую нехватку возможностей ПВО на европейском театре военных действий.

Авторы новой стратегии ПВО/ПРО полагают, что соединение воедино различных зенитных ракетных систем в конечном итоге приведет к созданию Объединенной системы противовоздушной и противоракетной обороны на поле боя, а объединенный командный пункт и автоматизированная система управления в этом случае станут своеобразным мозговым центром.

В стратегии обращается внимание и на боевые бронированные машины СВ США "Страйкер", оснащенные мобильными высокоэнергетическими лазерами (Mobile High-Energy Laser, MEHEL), которые могут существенно усилить противовоздушную оборону войск и объектов. Об этом оружии ранее уже писала "Газета.Ru".

Считается, что подобные боевые машины достигнут уровня начальной оперативной готовности к 2024 году.

Предполагается, что лазеры смогут поражать управляемые ракеты, БЛА, мины от минометов и снаряды ствольной артиллерии вероятного противника.

Более того, планируется установка более мощного лазера на перспективную общую тактическую машину для Сухопутных войск, рассматриваемую как часть новых возможностей по программе IFPC, которая должна быть представлена в 2026 году.

Сухопутные войска США намерены сформировать будущие части и соединения ПВО/ПРО как многопрофильные батальоны (батареи, дивизионы), которые могли бы сочетать в себе разнообразные возможности и адаптироваться к самым разным боевым задачам.

"В рамках нынешней организационно-штатной структуры мы имеем, к примеру, отдельно батареи ЗРС Patriot и отдельно батареи системы ПРО THAAD (Terminal High Altitude Area Defense). В будущем мы планируем создавать части смешанного состава, и в этой связи предполагаем существенное увеличение боевых возможностей вновь сформированных единиц", - заявил Дикинсон.

В частности, в ближайшем будущем предполагается формирование новых батарей системы M-SHORAD. Первая батарея будет развернута к 2021 году, а еще три - к 2023 финансовому году.

"В представленной командованием силами космической и противоракетной обороны Сухопутных войск ВС США новой стратегии ПВО/ПРО перечислены многие меры идеологического и организационно-штатного характера, способных существенно поднять эффективность противоракетной и противовоздушной обороны", - рассказал "Газете.Ru" замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

Однако, по словам эксперта,

в документе так и не прозвучало, несмотря на ранее сделанный громкий анонс по борьбе с гиперзвуком, как конкретно американцы будут это осуществлять. Пока ни одного комплекса, ни одной зенитной ракетной системы, способной поражать гиперзвуковые цели, в распоряжении ВС США нет. И создание таких ЗРК/ЗРС - вопрос весьма сложный с технической точки зрения.

"Во всяком случае, завтра такое оружие в распоряжении американцев не появится. И никаких контрмер у них сегодня против гиперзвука нет", - заключает эксперт.

Михаил Ходаренок