Забыли про гиперзвук: какой ответ США готовят России
В США разрабатывают новую стратегию ПВО/ПРО против гиперзвуковых ракет
Сухопутные войска США представили новую стратегию противовоздушной и противоракетной обороны. Отныне цель американской ПВО/ПРО - парирование новых угроз и вызовов, к которым относятся беспилотные летательные аппараты и гиперзвуковые ракеты. В последнее время американцы часто называют в качестве источников таких угроз Россию и Китай. Как именно США будут купировать их, разбиралась "Газета.Ru".
Основные тезисы новой стратегии ПВО/ПРО озвучил командующий силами космической и противоракетной обороны Сухопутных войск ВС США генерал-лейтенант Джеймс Дикинсон на симпозиуме в Хантсвилле (штат Алабама). Ранее "Газета.Ru" уже обращалась к теме разработки подобных документов.
Генерал-лейтенант Джеймс Дикинсон сказал, что новая стратегия определит вектор деятельности для будущих формирований противовоздушной и противоракетной обороны, при этом используя уже как имеющиеся, так и находящиеся в стадии разработки возможности. Военного цитирует Defense News.
Помимо этого силы ПВО/ПРО, согласно новому документу, предназначены для создания "окон превосходства" в воздухе, чтобы объединенные войска (силы) США смогли беспрепятственно выполнять боевые и оперативные задачи на местности.
В соответствии с новой стратегией ПВО/ПРО планируется, что к 2028 году Сухопутные войска США будут иметь полностью модернизированные части и соединения ПВО/ПРО, способные в полном объеме принимать участие в многодоменных операциях.
Что касается последних, то военные теоретики в Соединенных Штатах предполагают, что боевые действия и операции в конфликтах XXI века будут вестись одновременно во многих областях (доменах). Под доменами понимаются суша, воздух, море, космос и киберпространство. Поэтому военное строительство в США направлено на то, чтобы объединенные силы ВС США могли сдерживать и побеждать потенциальных неприятелей именно в предстоящих многодоменных операциях.
Новая стратегия противовоздушной и противоракетной обороны СВ США предполагает четыре основных направления в строительстве ПВО/ПРО:
- формировать обоснованные и рациональные предложения по развитию ПВО/ПРО;
- создавать наиболее оптимальную организационно-штатную структуру частей и соединений ПВО/ПРО для участия в многодоменных операциях;
- обеспечить на требуемом уровне обучение и боевую подготовку частей и соединений ПВО/ПРО, их боеготовность и боеспособность;
- обеспечить постоянное и непрерывное взаимодействие с союзниками и партнерами.
В новом документе есть ссылки на несколько предыдущих этапов модернизации ПВО/ПРО, которые осуществлялись ранее и ведутся в настоящее время. В частности, приводятся примеры по совершенствованию тактико-технических характеристик зенитной ракетной системы "Патриот".
Или же обращается внимание на то, что Сухопутные войска США остаются приверженными программе "Возможность защиты от огня с закрытых позиций" (Indirect Fire Protection Capability, IFPC), которая должна обеспечить защиту частей и соединений от тактических баллистических и оперативно-тактических баллистических ракет, огня артиллерии и минометов, а также от крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов.
Также частью многоуровневой системы ПВО/ПРО, по мнению авторов нового документа, является перспективная зенитная ракетная система ближнего действия M-SHORAD (Short Range Air Defense). К примеру, M-SHORAD может монтироваться на шасси боевой бронированной машины STRYKER A1 с безэкипажным боевым модулем RIwP.
Боевой модуль RIwP может быть реконфигурирован под любую задачу путем установки того или иного вооружения и средств обнаружения и прицеливания.
В версии IM-SHORAD от Leonardo DRS боевой модуль RIwP оснащен четырьмя зенитными управляемыми ракетами Stinger и двумя управляемыми ракетами Longbow Hellfire, 30-мм автоматической пушкой M230 и спаренным с ней 7,62-мм пулеметом, а также оптико-электронными средствами обнаружения и сопровождения целей.
Авторы новой стратегии ПВО/ПРО полагают, что соединение воедино различных зенитных ракетных систем в конечном итоге приведет к созданию Объединенной системы противовоздушной и противоракетной обороны на поле боя, а объединенный командный пункт и автоматизированная система управления в этом случае станут своеобразным мозговым центром.
В стратегии обращается внимание и на боевые бронированные машины СВ США "Страйкер", оснащенные мобильными высокоэнергетическими лазерами (Mobile High-Energy Laser, MEHEL), которые могут существенно усилить противовоздушную оборону войск и объектов. Об этом оружии ранее уже писала "Газета.Ru".
Считается, что подобные боевые машины достигнут уровня начальной оперативной готовности к 2024 году.
Более того, планируется установка более мощного лазера на перспективную общую тактическую машину для Сухопутных войск, рассматриваемую как часть новых возможностей по программе IFPC, которая должна быть представлена в 2026 году.
Сухопутные войска США намерены сформировать будущие части и соединения ПВО/ПРО как многопрофильные батальоны (батареи, дивизионы), которые могли бы сочетать в себе разнообразные возможности и адаптироваться к самым разным боевым задачам.
"В рамках нынешней организационно-штатной структуры мы имеем, к примеру, отдельно батареи ЗРС Patriot и отдельно батареи системы ПРО THAAD (Terminal High Altitude Area Defense). В будущем мы планируем создавать части смешанного состава, и в этой связи предполагаем существенное увеличение боевых возможностей вновь сформированных единиц", - заявил Дикинсон.
В частности, в ближайшем будущем предполагается формирование новых батарей системы M-SHORAD. Первая батарея будет развернута к 2021 году, а еще три - к 2023 финансовому году.
"В представленной командованием силами космической и противоракетной обороны Сухопутных войск ВС США новой стратегии ПВО/ПРО перечислены многие меры идеологического и организационно-штатного характера, способных существенно поднять эффективность противоракетной и противовоздушной обороны", - рассказал "Газете.Ru" замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.
Однако, по словам эксперта,
"Во всяком случае, завтра такое оружие в распоряжении американцев не появится. И никаких контрмер у них сегодня против гиперзвука нет", - заключает эксперт.
Михаил Ходаренок
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