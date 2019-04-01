Из-за плачевного состояния ВВС Болгария выводит из запасников Ми-24 и Ми-17

Болгарское министерство обороны объявило о заключении контракта на капитальный ремонт и продление срока службы четырех боевых вертолетов Ми-24В и двух тактических транспортных вертолетов Ми-17. Вертолеты будут извлечены из глубокой консервации и пройдут необходимые процедуры на местном военно-промышленном предприятии TEREM.

Четыре Ми-24В, находившиеся на долговременном хранении на складах ВВС Болгарии, получат продление срока службы до 2023 года. Ремонт проведет дочернее предприятие компании TEREM, в рамках четырехлетнего рамочного соглашения, при котором конкретные контракты будут заключаться при условии наличия средств, выделенных из бюджета минобороны.

Общая стоимость соглашения, если оно будет выполнено в полном объеме, составит более 38 млн.левов (около 22 млн. Долларов США). 6,95 млн. левов для каждого Ми-24В и 5,46 млн. левов для каждого Ми-17.

Источник изображения: Вертолеты России

Военное ведомство Болгарии объявило тендер, по которому будет проведен ремонт и восстановление летной годности вертолетов. В настоящее время в составе ВВС Болгарии отсутствуют пригодные к полетам вертолеты Ми-17. Последний из них, выполнявший оперативную деятельность, потерпел катастрофу 11 июня прошлого года. В результате авиакатастрофы погибли два военнослужащих, один получил тяжелое ранение.

ВВС Болгарии испытывают нехватку финансирования. Это на фоне плачевного состояния ВВС страны в целом. В полетопригодном состоянии находится 3-4 многоцелевых вертолета AS-532AL "Кугар", в то время как на балансе военно-воздушных сил находится 12 машин. Из 6 аппаратов "Белл" поднимаются в воздух лишь 3. Также в состоянии боевой готовности находятся два вертолета Ми-24.