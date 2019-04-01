НАСА испытало первый марсианский вертолет

Представители Лаборатории реактивного движения НАСА провели первые испытания марсианского дрона-вертолета Mars Helicopter. Об этом сообщается на официальном сайте лаборатории.

Электрический летательный аппарат весом 1,8 килограмма находился в воздухе в общей сложности 75 минут. Отмечается, что летные испытания были проведены 27 марта в специальной барокамере, где ученые создали условия, приближенные к марсианским, — сильно разреженная атмосфера, насыщенная углекислым газом.

Ученые планируют несколько небольших испытательных полетов перед отправкой вертолета. Он должен доказать, что способен работать в марсианских условиях, где ночные температуры могут опускаться до минус 90 градусов. Научные задачи, которые будет выполнять аппарат, пока неизвестны.

Разработки вертолета ведутся с 2013 года. Он оснащен солнечными панелями для подзарядки и нагревательным механизмом для условий холодной планеты. На Марс доставить аппарат предполагается в феврале 2021 года. Если миссия пройдет успешно, то США станут первой страной, запустившей на другой планете летательный аппарат тяжелее воздуха.