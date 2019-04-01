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01.04.2019
Военное обозрение

США и Вьетнам сближаются для противостояния с Китаем

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Американский авиагигант "Боинг" очень близок к тому, чтобы заключить контракт с Вьетнамом о поставке БПЛА ScanEagle. Информация о грядущей сделке появилась на фоне проведения крупнейших за последнее время учений США в Тихоокеанском регионе, основной задачей которых станет отработка действий в Южно-Китайском море: именно там находится несколько спорных территорий, на которые активно претендует и КНР, и союзники Соединенных Штатов.

Источник изображения: Пресс-служба ВС США

В 2016-м году Барак Обама снял эмбарго на поставку Ханою оружия. Поставка ScanEagle может стать серьезным шагом в укреплении отношений между Вьетнамом и США, которые последнее время нашли друг друга в качестве региональных союзников по борьбе с китайским влиянием. Хотя официального подтверждения сделки еще нет, тем не менее сама информация о ней показывает, насколько сблизились два ранее враждовавших государства.

ScanEagle впервые полетел в 2002-м году, а в эксплуатации находится с 2005-го года. На БПЛА установлена вращающаяся инфракрасная или электрооптическая камера. Запуск беспилотного аппарата осуществляется с пневматической катапульты, беспилотники не нужна взлетно-посадочная полоса.

Несмотря на возраст, аппарат показал себя как высокоэффективная машина, способная успешно вести патрулирование и разведку как над сушей, так и над морской гладью. Если поставка будет осуществлена, основным оператором БПЛА станет береговая охрана Вьетнама.

Нормализация отношений между Вашингтоном и Ханоем в 1995 году: ее инициировал Билл Клинтон. Сотрудничество в области обороны постепенно охватывало такие сферы, как безопасность на море, гуманитарная помощь и помощь в случае стихийных бедствий, а также программы по поддержанию мира.

За последние годы отношения потеплели до такой степени, что в марте 2018-го года свой первый визит со времен Вьетнамской войны в порт Дананг нанес американский авианосец Сarl Vinson.

Для Ханоя этот визит был принципиально важен: в 2017-м году Вьетнам был вынужден прекратить бурение на шельфе нескольких нефтяных месторождений из-за давления КНР. Визит американского корабля показал, что в борьбе с нарастающим влиянием Пекина в Юго-Восточной Азии у Вьетнама есть серьезный союзник. По крайней мере, сами США себя именно так пытаются позиционировать. Вашингтону выгодно втянуть Вьетнам в зону влияния, частично сблизившись с ним - чтобы противостоять росту Китая.

Именно Вьетнам стал местом встречи лидеров КНДР и США в феврале 2019-го года во время очередной попытки наладить диалог по ядерному разоружению Северной Кореи. Встреча закончилась фактически ничем, однако то, что Ханой рассматривается как возможный посредник и нейтральное место проведения крупного международного события показывает, насколько важным союзником для Вашингтона стал Ханой.

В рамках военно-технического сотрудничества Вашингтон на безвозмездной основе передал Вьетнаму несколько патрульных кораблей и малых катеров. В частности, в состав ВМС южно-азиатского государства вошли Morgenthau и Sherman (тип Hamilton).

Помимо БПЛА Вьетнам проявляет интерес к турбовинтовым учебно-тренировочным самолетам Beechcraft T-6 Texan II. Кроме того, ожидается передача Вьетнаму еще одного большого патрульного корабля типа Hamilton из числа выводимых из состава береговой охраны США.

С 2012 по 2017 финансовый год Вьетнам получил более 55 млн.долларов США в виде двусторонней безвозмездной военной помощи. Еще 16 были выделены в последующие два года.

Однако главным вопросом на повестке остается Китай. На встрече министров обороны Вьетнама и США в августе 2017-го года в центре обсуждающийся вопросов была региональная безопасность в Южно-Китайское море.

На 2020-й финансовый год Соединенные Штаты запланировали крупные учения стран Азиатско-Тихоокеанского региона RIMPAC. В этой зоне у Вашингтона на постоянной основе дислоцируется 85 000 бойцов.

Источник изображения: Пресс-служба ВС США

RIMPAC являются крупнейшими в мире международными военно-морскими учениями. В 2018 году Вьетнам впервые принял в них участие, после того как отправил наблюдателей в 2012 и 2016 годах. Практически наверняка Ханой присоединится к учениям 2020-го года – именно для того, чтобы "надавить на Китай".

Ханой тщательно проверяет, насколько быстро он продвигает свои оборонные связи с Вашингтоном. Внутренняя политика вносит свои коррективы, а поддержка баланса внешних связей требует учитывать наличие интересов давнего вьетнамского партнера - Российской Федерации, и того же соседнего Китая. Однако такие действия, как визит авианосца США и участие в американских учениях, говорят сами за себя.

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