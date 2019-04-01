Вашингтон подготовил второй пакет санкций из-за Скрипалей

Госдерп США и американский Минфин подготовили пакет новых санкций против России из-за дела Скрипалей. Об этом сообщает агентство Блумберг со ссылкой на два осведомленных источника.

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Теперь для введения нового пакета ограничительных мер осталось получить одобрение Белого дома. При этом пока неизвестно, что будут включать в себя новые санкции, но предполагается, что они могут затронуть банковский сектор России. Также неизвестно, какой период времени займет рассмотрение санкций Белым домом.

Новый пакет будет уже вторым, введенным США против России из-за того, что Москва якобы не выполнила требования американского закона о контроле над химическим и биологическим оружием (CBW Act) и в связи с обвинениями России в покушении на Скрипалей в марте 2018 года в британском Солсбери. Первый пакет был введен в августе 2018 года против России в целом и не затрагивал конкретных лиц и компаний.

Всего для второго пакета разработаны шесть вариантов санкций, из которых Дональд Трам должен выбрать как минимум три:

1. понижение уровня дипотношений,

2. запрет банкам США на выдачу кредитов

3. создание препятствий для международных займов

4. запрет на экспорт в Россию любых товаров и технологий, кроме продовольственных и сельскохозяйственных

5. запрет на импорт из России любых товаров

6. запрет на полеты в США государственных авиакомпаний

В России ранее заявили, что введением санкций США ничего не добьется, все антироссийские ограничительные меры бессмысленны и не имеют перспектив.