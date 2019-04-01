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01.04.2019
ТАСС

Самолет Ту-204-300 передали Центру подготовки космонавтов

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Самолет Ту-204-300
Самолет Ту-204-300.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Этот самолет сможет перевозить до 53 пассажиров в трех салонах

ЧКАЛОВСКИЙ /Московская область/, 29 марта. /ТАСС/. Самолет Ту-204-300, названный в честь конструктора Сергея Королева, передан Центру подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК). Он прибыл на аэродром Чкаловский из Ульяновска, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Первый раз самолет отправится на Байконур в июле 2019 года на пилотируемый запуск, сообщил журналистам начальник ЦПК Павел Власов. "Надеюсь, что на летний июльский старт экипажи повезем уже на этих самолетах. Второй самолет у нас на выходе в Ульяновске, мы рассчитываем на следующей неделе принять и его", - отметил Власов, уточнив, что в будущем на Ту-204-300 можно будет летать и на Восточный и на космодром Куру.

В свою очередь, исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программа Сергей Крикалев пояснил, что Ту-204-300 сможет долетать до космодрома Восточный без посадок. "Самолеты делали с учетом космодрома Восточный. Он имеет достаточную дальность, чтобы без посадок туда летать", - сказал Крикалев, подчеркнув, что медицинское обследование космонавтов после полета будет проводиться на борту.

Ранее в ЦПК сообщили, что самолет сможет перевозить до 53 пассажиров, размещенных в трех салонах. Для космонавтов оборудованы специализированные купе, обеспечивающие максимальный комфорт и оснащенные интерактивной системой развлечений. Борт оборудован спутниковой системой связи, чтобы обеспечить доступ в интернет и возможность звонков.

В Центр подготовки космонавтов должны поступить два таких самолета. Первый из них назван в честь конструктора Сергея Королева, второй - в честь первого в мире космонавта Юрия Гагарина.

Ранее источник сообщил ТАСС, что самолеты Ту-204-300 для ЦПК оснастят медицинскими капсулами, которые позволят начать реабилитацию экипажа на борту воздушного судна.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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