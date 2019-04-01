Джабаров ответил Болтону на предостережение по Венесуэле

Американцы переоценивают свои силы и возможности, когда диктуют другим странам нормы поведения во всем Западном полушарии, рассказал в беседе с "Известиями" первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее 29 марта стало известно, что США расценят размещение в Венесуэле вооруженных сил стран, не расположенных в Западном полушарии, как провокацию и прямую угрозу безопасности региона. Об этом говорится в распространенном Белым домом заявлении советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

"Почему-то американцы считают, что Западное полушарие — это 51-й штат Соединенных Шатов Америки. Что они определяют, кто там и что должен делать", — сказал Джабаров.

Он призвал Вашингтон понять, что однополярный мир закончился. Также он отметил, что сама Россия никакие военные силы в Венесуэле не развертывает.

"Россия ведет там контрактные работы, в том числе в области вооружений. Это нормальная общепринятая мировая практика", — подчеркнул политик.

При этом он напомнил, что американцы сами размещают свое оружие в Азии, Японии, Южной Корее и других государствах.

26 марта на сайте российского МИДа был опубликован комментарий представителя ведомства Марии Захаровой, в котором она ответила генеральному секретариату Организации американских государств (ОАГ), обвинившему Россию в "военном вторжении на территорию Венесуэлы" и нарушении суверенитета республики.

Захарова напомнила, что специалисты из РФ имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно-техническом сотрудничестве от 2001 года и дополнительного одобрения от национальной ассамблеи страны для этого не требуется.

25 марта газета El Comercio сообщила, что два самолета с российскими военнослужащими и 35 т груза прибыли 23 марта в международный аэропорт Каракаса. Позже дипломатический источник сообщил, что российские самолеты прилетели в Венесуэлу в рамках военно-технического сотрудничества между Каракасом и Москвой.