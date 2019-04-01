В Госдуме оценили заявление Болтона по Венесуэле

США раздражены сотрудничеством Москвы и Каракаса в военной сфере, потому что после провала внутреннего переворота в Венесуэле у Вашингтона остался только вариант внешней агрессии. Такое мнение в беседе с "Известиями" высказал член комитета по международным делам Антон Морозов.

Ранее 29 марта советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон расценит размещение в Венесуэле вооруженных сил стран, не расположенных в Западном полушарии, как провокацию и прямую угрозу безопасности региона.

"Единственный способ [по смене режима в Венесуэле], который остался [у США] — это внешнее воздействие, внешняя агрессия. И противостоять этому могут власти в Венесуэле только при военной поддержке своих союзников, включая Россию", — сказал Морозов.

При этом США не решатся на прямой конфликт с российскими вооруженными силами, поскольку не нападают на сильные государства, уверен политик.

"Но мы исходим из того, что у нас нет никаких обязательств, препятствующих широкомасштабному сотрудничеству, в том числе, в военной сфере c Венесуэлой. И мы не собираемся оглядываться на какие-то указки со стороны США", — заключил парламентарий.

26 марта на сайте российского МИДа был опубликован комментарий представителя ведомства Марии Захаровой, в котором она ответила генеральному секретариату Организации американских государств (ОАГ), обвинившему Россию в "военном вторжении на территорию Венесуэлы" и нарушении суверенитета республики.

Захарова напомнила, что специалисты из РФ имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно-техническом сотрудничестве от 2001 года и дополнительного одобрения от национальной ассамблеи страны для этого не требуется.

25 марта газета El Comercio сообщила, что два самолета с российскими военнослужащими и 35 т груза прибыли 23 марта в международный аэропорт Каракаса. Позже дипломатический источник сообщил, что российские самолеты прилетели в Венесуэлу в рамках военно-технического сотрудничества между Каракасом и Москвой.