На учениях "Ладога" уничтожены самолеты условного противника

В Карелии в рамках авиационного учения "Ладога-2019" летчики-истребители Западного военного округа уничтожили более 200 самолетов условного противника.

Пилоты объединения ВВС и ПВО округа осуществляли вылеты на самолетах МиГ-31БМ, различных модификаций Су-27, а также Су-34, Су-35С и Су-30СМ2. Всего к авиационному учению привлечено свыше 50 самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Учение проходит над полигоном и в прибрежной зоне Ладожского озера. В нем задействованы свыше 70 экипажей, а также более тысячи военнослужащих технического состава ЗВО на шести военных аэродромах.

В течение недели пилоты отработали элементы воздушного боя, а также боевое применение авиационных средств поражения воздушных целей как на предельно малых высотах, так и на высотах свыше 10 тысяч метров. После подъема в небо по тревоге летчики должны были обнаружить цель в заданном районе, перехватить и провести ее имитационную атаку. Бортовые и наземные средства контроля позволяли определить степень поражения целей, как ракетным вооружением, так и пушечным.

Авиационные средства поражения применялись по воздушным мишеням, представлявшим собой светящуюся авиационную бомбу, выбрасываемую с парашютом на высотах от предельно малых до 10 -12 км. Экипажи самолетов одиночно и в составе пар выполняли по ней пуски управляемых ракет, а также стрельбу из пушечного вооружения.

Всего за время учения было проведено более 70 самолетовылетов на боевое применение в дневное время и свыше 60 - ночью. При этом совершено более 150 пусков управляемых ракет. Около 10% летчиков-истребителей впервые применили управляемые ракеты днем, а каждый пятый летчик = ночью. По итогам боевых стрельб молодые летчики получили допуск к несению боевого дежурства по охране воздушного пространства РФ.