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01.04.2019
Военное обозрение

США предостерегли другие страны от размещения военных в Венесуэле

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Вашингтон будет рассматривать размещение вооружённых сил стран, находящихся за пределами Западного полушария, в Венесуэле как "прямую угрозу международному миру и безопасности в регионе". Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в связи с прибытием российских самолетов в Венесуэлу.

Источник изображения: https://ru.depositphotos.com/

В заявлении Болтона, распространенном Белым домом в частности говорится, что США "решительно предостерегает страны, находящиеся за пределами Западного полушария, от развертывания военных сил и средств в Венесуэле. Вашингтон будет рассматривать такие провокационные действия как прямую угрозу международному миру и безопасности в регионе".

Также по словам Болтона, США осуждают попытки Николаса Мадуро с помощью иностранных военных, включая ввод российских военнослужащих и техник в страну, удержаться у власти. Американский советник убежден, что Мадуро будет использовать иностранную военную поддержку "для дальнейшего подавлению народа Венесуэлы".

Мы будем продолжать защищать и охранять интересы Соединенных Штатов и наших партнеров в Западном полушарии, которые основаны на взаимном уважении свободы, безопасности и верховенства закона

- заявил Болтон.

Ранее российский МИД заявил, что нахождение российских специалистов на территории Венесуэлы регулируется соглашением между правительствами стран о военно- техническом сотрудничестве.

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  • В новости упоминаются
Страны
Венесуэла
Россия
США
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