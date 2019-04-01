Число правонарушений среди призывников в 2018 году сократилось на 11,2%

Как сообщили в Главной военной прокуратуре, почти на 45,5% снизилось количество правонарушений, связанных с рукоприкладством, на 12,7% - против порядка пребывания на военной службе

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Число правонарушений среди военнослужащих, проходящих службу по призыву, в 2018 году сократилось на 11,2%. Об этом сообщил на брифинге начальник второго управления Главной военной прокуратуры Сергей Скребец.

"К позитивным результатам следует отнести сокращение в минувшем году на 11,2% правонарушений среди военнослужащих, проходящих службу по призыву, в том числе фактов неуставных отношений", - сказал он.

По его словам, почти на 45,5% снизилось количество правонарушений, связанных с рукоприкладством, на 12,7% - против порядка пребывания на военной службе. "Отрадно отметить и неуклонное увеличение числа воинских частей и подразделений, в которых вообще не зарегистрировано правонарушений", - добавил Скребец.

Он отметил, что во всех военных прокуратурах в период осеннего призыва на военную службу в прошлом году на местах работали 172 консультативно-правовых пункта. Их деятельность возобновляется и на период предстоящего с 1 апреля призыва. Всего за период осеннего призыва к военным прокурорам за правовой помощью обратилось более 700 граждан.