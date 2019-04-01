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01.04.2019
РИА Новости

Минобороны показало ослепляющее оружие в действии

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео тренировки бойцов инженерно-штурмовых подразделений на полигоне Мулино под Нижним Новгородом.

На видео попала атака инженерного спецназа на условного противника, затаившегося в здании. Специалисты в тяжелом снаряжении оглушили "врага" ураганным огнем из автоматов, при этом первым шел военный с бронещитом, который излучал яркий мигающий свет .

Военные объяснили "Российской газете", что вспышки ослепляют и дезориентируют противника, а также могут иметь галлюциногенный эффект.

На кадрах также видно, как военные обеспечили прохождение мотострелков и танкистов через укрепленный район, удерживаемый условными врагами. Инженеры использовали установки разминирования УР-77 и инженерные машины разминирования ИМР-3М, с помощью которых уничтожили минно-взрывные заграждения. Бронетранспортеры БТР-82А и бронеавтомобили "Тайфун-К" успешно совершили штурм.

В учениях принимали участие более 500 саперов-штурмовиков из военных округов, воинских частей центрального подчинения, а также свыше 30 единиц спецтехники и боевых машин.

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Страны
Россия
Продукция
БТР-82
БТР-82А
ИМР-3М
Тайфун-К
УР-77
Проекты
Военные учения
Тайфун
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