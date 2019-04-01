Минобороны показало галлюциногенный щит

Министерство обороны России опубликовало видео тренировок штурмового подразделения инженерных войск на нижегородском полигоне Мулино, в ходе которых применен бронещит с ослепляющими фонарями.

В ходе учений бойцы отработали наступление и освобождение от незаконных вооруженных формирований населенного пункта, который они блокировали с земли и с воздуха. На кадрах видно, как при штурме здания для ослепления и дезориентации условного противника военнослужащие использовали щит со специальными световыми элементами, вспышки которых способны даже вызвать галлюцинации. Задача по освобождению заложников была выполнена, пишет РБК.

В конце февраля сообщалось, что воздушно-десантные войска ВС России получили новый разведывательный комплекс, в состав которого входят спецмашина и беспилотники "Орлан-10". Система за считаные минуты создает сверхточные 3D-модели местности, а затем рассылает их подразделениям.