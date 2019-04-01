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01.04.2019
Российская газета

МО: Каждый седьмой призывник успевает получить военно-учетную специальность

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Нашивки на военную форму для призывников
Нашивки на военную форму для призывников.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Кряжев

Еще до поступления в армию каждый седьмой российский призывник успевает получить военно-учетную специальность. Об этом в пятницу, подводя итоги осеннего призыва, в Санкт-Петербурге сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

По его словам, этот показатель вырос на 6 процентов по сравнению с прошлым осенним призывом.

По данным Генштаба, в рамках минувшего осеннего призыва вооруженные силы пополнили 132,5 тысячи человек. При этом 18,5 тысячи призывников (13,9 процента) были до призыва подготовлены по военно-учетным специальностям в организациях ДОСААФ и среднего профессионального образования. Это на 1,2 тысячи (на 6 процентов) больше, чем осенью 2017 года.

Наиболее организованно призыв, по словам генерала Бурдинского, проходил в Бурятии, Коми, Крыму, Тыве, Татарстане, Ставропольском крае, Белгородской, Вологодской, Воронежской и Омской областях.

Количество контрактников в армии, по данным военных, выросло с 2012 года до 393,8 тысячи человек - более чем в 2 раза. Общая укомплектованность армии и флота за тот же период увеличилась на 35 процентов - до 95-100 процентов.

Как отмечает РИА Новости, генерал Бурдинский также рассказал, что в прошлом году завершилась "обкатка" новых психодиагностических методик для распределения солдат по специальностям. "В отличие от применяемых в вооруженных силах других государств методик отечественные позволяют выносить заключение о профессиональной и психологической пригодности не только с учетом имеющихся профессионально важных качеств, но и личностных особенностей призывников", - пояснил Евгений Бурдинский.

Напомним, с 1 апреля 2019 года стартует весенний призыв.


Иван Петров

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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