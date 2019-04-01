СБУ обнаружила "русский след" у украинских радикалов из УПА и УНА

Служба безопасности Украины отчиталась о ликвидации экстремистских группировок, якобы созданных и контролируемых Россией для дестабилизации положения в стране. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Согласно распространенной пресс-службой информации, российские спецслужбы якобы завербовали украинских радикалов и организовали из них собственные военизированные формирования запрещенной в России "Украинской повстанческой армии" (УПА), а также подразделения "Украинской национальной армии" (УНА), подчиняющиеся России.

Данный организации под контролем российских кураторов во время введения военного положения на Украине собирали сведения о планах и передвижениях ВСУ, с целью организации диверсий и срыва мобилизации.

Источник изображения: https://www.youtube.com/

СБУ удалось раздобыть доказательства "русского следа" в деятельности УНА после задержания трех участников экстремистской организации в Одессе и проведения у них обысков, в ходе которых были обнаружены и изъяты различные типы вооружения и средства поражения, агитационные материалы и "внутренние документы незаконного военного формирования, касающиеся его противоправной деятельности". Курировал группировки якобы бывший гражданин России, имеющий гражданство США, депортированный с Украины в 2015 году за подрывную деятельность.

Ранее СБУ сообщила, что задержала агента российских спецслужб в метро Харькова, где он якобы по заданию "российских кураторов" пытался устроить взрыв на одной из станций.