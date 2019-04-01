Алиев и Пашинян на берегах Дуная обсудили проблему Карабаха

Информационно-аналитический портал "Военное обозрение" в рубрике "Клуб любителей пятницы" предлагает обсудить сегодняшнюю встречу, о которой почему-то мало говорят в нашей стране. Даже на крупных федеральных каналах если что-то о ней и говорится, то вскользь. А тема животрепещущая. И она, как собственно и сама встреча могла бы обсуждаться за большим круглым дружеским столом. Однако повод для встречи дружеским, исходя из современных политреалий, никак не назовёшь.

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Итак, сегодня в Вене, на берегах Дуная, у подножия Альп встречаются президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Круглый стол отсутствует, однако члены делегации в переговорном зале всё же расположились "кружком".

Тема переговорного процесса – урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе. Сам факт того, что Баку и Ереван не уходят от возможности прямых переговоров, говорит о том, что точки соприкосновения всё же есть. Однако пока эти точки очень слабо просматриваются за уймой взаимных требований и обвинений. По крайней мере, слабо просматривались ранее.

Среди участников переговоров помимо глав государств – руководители внешнеполитических ведомств и представители ОБСЕ, включая полпреда главы организации.

Обратил на себя внимание следующий факт: впервые за долгое время главы республик говорили наедине – без членов делегации и камер. Примечательно, что беседа тет-а-тет продлилась почти вдвое дольше, чем беседа в формате делегаций – около полутора часов. Значит, определённого рода интерес к возможности говорить один на один у главы Армении и Азербайджана имеется. На фоне того, что это вообще первая официальная встреча Пашиняна и Алиева, можно говорить о возможном продолжении диалога.

Ещё один обращающий на себя внимание факт: крупные азербайджанские и армянские СМИ сегодня выходят с весьма сдержанными материалами в отличие от привычных обоюдоострых трактовок такого характера как "Во всём виноваты азербайджанцы" и "Во всём виноваты армяне". И это тоже показатель. Оглядеться и подумать, - вариант не только для политиков, но и для тех, кто освещает их работу и контакты для общественности.

Да, по бокалу вина вроде как не выпили. По шашлыку "не прошлись".

Но тут главное не мешать, не подстёгивать к "прорыву". Быстро, как известно, только кошки...

Оба лидера - понимающие, осознающие тот факт, что могут без излишней горячки поэтапно идти к миру. А мир на Кавказе - это один из важнейших залогов стабильности в Южной Европе, а также в таком стратегически важном регионе как Передняя Азия. Нужно понимать и то, что недоброжелателей более чем достаточно. А потому лидерам двух республик важно не поддаться на те лозунги провокаторов (в том числе и из внутриполитических), которые снова приведут к эскалации и кровопролитию.

Друзья, договоритесь уже. Честное слово, очень бы хотелось, чтобы хотя бы одной проблемой в этом мире стало меньше.