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01.04.2019
Военное обозрение

Мьянма показала лёгкий танк на шасси САУ 2С1 "Гвоздика"

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Украина пытается наладить в Мьянме производство боевой машины (легкого танка) на базе шасси самоходной гаубицы 2С1 и башней со 105-мм пушкой от китайской колесной (6х6) бронированной машины WMA301 (PTL02) Assaulter. Об этом сообщает портал Ukrainian Military Pages.

Источник изображения: Myanmar Defence Weapons / facebook

Как сообщает издание, в конце января 2019 года украинская государственная компания "Укрспецэкспорт" поставила в Мьянму комплект технической документации для технологического проекта сборочного производства легкобронированной техники, а именно БТР-4У и 2С1У. Проектом подразумевается изготовление сварных корпусов для бронетранспортеров и машин 2С1У. Обозначение 2С1У ранее имел украинский вариант модернизации 122-мм самоходной гаубицы 2С1 "Гвоздика". Ожидается, что организация сборки в Мьянме гусеничных машин на основе ходовой части и бронекорпуса 2С1 начнется в 2020 году. Видимо, одной из этих машин может быть данный легкий танк (возможно, созданный также при украинском участии).

Блог bmpd пишет, что представленный опытный образец легкого танка может быть разработанным с помощью украинских специалистов, а возможно , что оружейники Мьянмы воспользовались поставленным еще в 2014 году оборудованием для сварки корпусов для САУ "Гвоздика" и самостоятельно разработали и собрали танк. Поскольку та поставка не афишировалась, официально поставки оборудования в Мьянму "Укроборонпром" начал в 2016 году, а в 2017 году заявлялось о начале сборки в стране бронетранспортеров БТР-4У (впрочем, до сих пор не начатой).

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Страны
Китай
Мьянма
Украина
Продукция
Гвоздика
Компании
Укроборонпром
Укрспецэкспорт
Проекты
2020-й год
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