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01.04.2019
Военное обозрение

В России завершаются госиспытания зенитного комплекса "Витязь"

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На полигоне Ашулук проходит завершающий этап испытаний зенитного ракетного комплекса С-350 "Витязь", сообщает РИА Новости.

Источник изображения: https://www.vitalykuzmin.net

Ход испытаний ЗРК проверил командующий войсками ЮВО Александр Дворников. Генерал также проинспектировал воинские части ПВО, находящиеся на полигоне. Он оценил эффективность подготовки войск ПВО округа к борьбе с воздушными целями различного типа с использованием аэродинамических мишеней типа "Кабан", "Стриж" и другие.

Полтора года назад заместитель гендиректора "Алмаз-Антея" по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн сообщал журналистам, что испытания С-350 планируется завершить до конца 2017 года. По его словам "Витязь" – это не модернизация советской системы, а принципиально новый комплекс, который превосходит даже "Бук-М3".

Первые серийные ЗРК С-350 планируется передать в 2019 году учебному центру зенитных ракетных войск ВКС в Ленинградской области.

Сообщается, что "Витязь" представляет собой самоходную пусковую установку со всеракурсным радаром с электронным сканированием пространства и командным пунктом на шасси автомобиля БАЗ.

В боекомплект комплекса входят ракеты, используемые в ЗРС С-400, и ракеты малой дальности. С-350 предназначен для замены в войсках систем С-300ПС с ракетами типа В55Р.

Как отмечал редактор журнала "Экспорт вооружений" Андрей Фролов, "Витязь" будет явно дешевле С-400, что может привлечь иностранных покупателей. По его мнению, покупателями могут стать Алжир, Армения, Вьетнам и те страны Ближнего Востока, у которых нет средств для приобретения С-400.

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Страны
Алжир
Армения
Вьетнам
Россия
Продукция
Бук-M3
С-300
С-300П
С-350 50Р6А "Витязь"
С-400 Триумф
Компании
Алмаз-Антей
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