Norran (Швеция): признайте независимость Абхазии

Пора признать Абхазию независимым государством, пишет Йимми Сандберг в региональном шведском издании. Все правовые критерии выполнены. Так почему же Европа отказывается признать независимость Абхазии, хотя у нее для этого есть более прочные основания, чем, например, у Косова? Так же, как и в случае с Южной Осетией, Запад опирается только на политику собственных интересов.

Самое время Швеции и ЕС признать Абхазию независимым государством.

Правовые критерии для этого выполнены. Несмотря на это, Швеция и ЕС отказываются признать Абхазию.

Под угрозой грузинского национализма Абхазия 23 июля 1992 года объявила о своей независимости от Грузии, после чего Грузия послала туда войска, чтобы задушить самостоятельность этой страны. Война шла с 12 августа 1992 по 27 сентября 1993 года.

Несмотря на военные усилия Грузии, ей так и не удалось подавить абхазское сопротивление, которое поддержали в том числе Россия и Конфедерация горских народов Кавказа.

Запад требует, чтобы эту территорию включили в состав Грузии, хотя с момента распада Советского Союза Грузия никогда не контролировала Абхазию.

Запад, точно так же как и в случае с Южной Осетией, опирается только на политику собственных интересов. Абхазию не признают исключительно из эгоистических соображений.

Евросоюз был бы не против, чтобы Абхазия вошла в Грузию, прежде чем эта страна станет членом ЕС, тогда как НАТО в свою очередь с удовольствием бы увидела Абхазию частью Грузии, прежде чем Грузия войдет в НАТО.

Такие шведские специалисты в области права, как Уве Бринг (Ove Bring) и Саид Махмуди (Said Mahmoudi), считают, что правовые критерии декларации независимости Абхазии выполнены. Также они полагают, что Россия не нарушала международного права, признав Абхазию независимым государством.

Среди прочего Махмуди говорит, что правовое положение Абхазии имеет под собой более прочные основания, чем положение Косово.

Отказ Запада признать Абхазию мешает стране полностью реализовать свой потенциал, не позволяя ей при разных обстоятельствах выступать на международной арене.

Со стороны Швеции и ЕС было бы разумно уважать волю народа Абхазии, а также те правовые основы, на которых покоится независимость этой страны.

Йимми Сандберг (Jimmy Sandberg)

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.