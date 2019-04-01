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01.04.2019
Российская газета

В Екатеринбурге простились с разработчиком гаубиц "Акация" и "Мста-С"

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Источник изображения: Татьяна Андреева/РГ

В Екатеринбурге сегодня простились с создателем российского вооружения Юрием Томашовым. Многие уникальные разработки были изготовлены уральским конструктором и его командой: гаубица "Акация", миномет "Тюльпан", самоходная гаубица 2С19 "Мста-С" и многие другие. Аналогов им на тот момент не было, да и по сей день разработки стоят на вооружении войск.

- Когда вижу, как на параде по Красной площади идет колонна гаубиц "Мста", буквально чувствую, как под их гусеницами брусчатка дрожит. Словами эмоции не описать, ведь "Мста-С" - моя лебединая песня, - сказал Томашов в интервью "РГ" в 2014 году.

На гражданскую панихиду в фойе ДК "Уралмаш" пришли десятки человек - военнослужащие, коллеги инженера из Свердловской и Челябинской областей.

Томашова называли одним из отцов-основателей самоходной артиллерии страны.

- Конструирование боевой машины - это сложный и долгий коллективный труд. Но в итоге именно ты, как главный конструктор, должен выбрать наиболее перспективную разработку. Цена ошибки - не только годы труда, вложенные средства, но и человеческие жизни, - говорил он.

Юрий Томашов был генеральным конструктор ЦКБ "Трансмаш", руководил разработкой самоходных артиллерийских комплексов "Акация", "Тюльпан", "Гиацинт", гаубицы "Мста-С", ЗРК "Круг", гусеничного минного заградителя "Енисей". Как конструктор, он наблюдал за испытаниями своей техники со стороны. Однако, доводилось и лично "понюхать пороху", чтобы понять, как улучшить машину:

- На испытаниях опытной "Акации" возникла большая проблема: при стрельбе в отделении, где находился экипаж, скапливались пороховые газы и команда задыхалась. Залез на место командира. Оно в кабине самое высокое, поэтому все газы там и скапливаются. К пятому выстрелу понимаю: в горле начало першить, а в голове - гудеть. Еще через два залпа не выдержал, открыл люк.

Через месяц разработчики представили вариант решения проблемы - создали в башне противодавление. Для этого кабину экипажа уплотнили и сделали воздушный подпор: обычно гильза после выстрела тянет за собой пороховые газы, но благодаря новации из-за положительного давления в кабине газы стали уходить обратно в ствол.

- На всех этапах трудовой деятельности Юрий Томашов проявил себя как лидер, способный принимать самые серьезные, даже судьбоносные решения, не теряющий выдержки в самых сложных ситуациях. Он с глубокой ответственностью относился к своему делу, всецело осознавая, что на его плечах - ответственность за благополучие родины, ее военную мощь и авторитет в мире, - говорится в официальном сообщении Центрального военного округа.


Светлана Добрынина, Екатерина Призова

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Страны
Россия
Продукция
2С3 Акация
2С4 Тюльпан
2С5 Гиацинт
Мста-С
Компании
Минoбороны РФ
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