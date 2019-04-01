Минобороны получило очередной модернизированный бомбардировщик Ту-22М3

Его максимальная скорость достигает 2300 км/ч, дальность полета - 7 тыс. км

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. ПАО "Туполев" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) передало ВКС России после ремонта с модернизацией очередной бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба предприятия.

"ПАО "Туполев", входящее в состав Объединенной авиастроительной корпорации, сообщает о передаче в эксплуатацию дальней авиации ВКС России очередного ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3 после доработок по бюллетеням", - говорится в сообщении на сайте компании.

Отмечается, что самолет прошел ряд доработок на Казанском авиационном заводе (КАЗ им. С. П. Горбунова, филиала ПАО "Туполев"). "На летно-испытательной станции КАЗ на самолете успешно проведены все наземные испытания. После передачи заказчику борт осуществил перелет к месту базирования", - добавили в "Туполеве".

Бомбардировщик Ту-22М3 с экипажем из четырех человек предназначен для поражения целей на территории противника в стратегической глубине. Максимальная скорость бомбардировщика достигает 2300 км/ч, дальность полета - 7 тыс. км.

Самолет будет модернизирован по проекту Ту-22М3М, в результате чего получит новые управляемые ракеты большой дальности. По данным источника ТАСС в российской оборонной сфере, на Ту-22М3 в будущем планируется испытать гиперзвуковой комплекс "Кинжал". Самолет сможет нести сразу несколько таких ракет.