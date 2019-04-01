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01.04.2019
Российская газета

Легкий танк MMT-40: советская "Гвоздика" получит китайскую башню

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Источник изображения: rg.ru

Выпускавшаяся в Харькове в советские годы самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика" может превратиться в легкий танк MMT-40 в Мьянме.


Такое впечатление создается после ознакомления с фотографией, опубликованной на странице Myanmar Defence Weapons в Facebook.

Как видно, на корпус самоходки установили башню от выпускаемой в КНР колесной САУ WMA301, известной также как PTL02.

Эта боевая машина состоит на вооружении сухопутных войск Мьянмы. Вполне вероятно, что к имеющемуся варианту на шасси бронетранспортера Type 92 будет добавлена и гусеничная версия.

В качестве вооружения будет использована 105-мм пушка, способная вести огонь различными боеприпасами, в том числе китайской ракетой, управляемой по лучу лазера. Украинские производители, в свою очередь, тоже не прочь пристроить аналогичное изделие под обозначением "Фаларик".

Ранее сообщалось, что Украина намерена организовать в Мьянме производство САУ 2С1У. Пока не совсем понятно, является ли MMT-40 местным обозначением совместной самоходки или другого проекта. Не исключено, что разрекламированное новое производство будет заключаться в установке китайских башен на доставленные из Украины старые, еще советские, капитально отремонтированные корпуса.


Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Мьянма
Украина
Продукция
Гвоздика
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