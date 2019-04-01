NASA провело первые испытания прототипа марсианского дрона-вертолета

Аппарат отправится экспедицию вместе с новым марсоходом NASA - Mars 2020

ВАШИНГТОН, 29 марта. /ТАСС/. Американское космическое ведомство - NASA провело первые полетные испытания прототипа дрона-вертолета, который предполагается доставить на Марс в феврале 2021 года. Как сообщили в четверг представители Лаборатории реактивного движения NASA (ЛРД) в Пасадине (штат Калифорния), проверка работоспособности марсианского вертолета-разведчика (Mars Helicopter Scout) проводилась в конце января.

"Опытный образец провел в воздухе в общей сложности 75 минут", - отметила на сайте ЛРД менеджер данного проекта Мими Аун.

По ее словам, летные испытания также были проведены в специальной барокамере, где ученые создали условия, приближенные к марсианским - сильно разреженная атмосфера, насыщенная углекислым газом. "Плотность марсианской атмосферы составляет лишь 1% от земной", - указала Аун, добавив, что и в барокамере прототип поднялся на высоту 5 см.

Как заметила менеджер проекта, больше и не надо было, потому что дрон продемонстрировал способность совершать полеты на Красной планете. "В следующий раз он полетит уже на Марсе", - подчеркнула Аун.

Вертолет-разведчик имеет небольшие размеры: его корпус - не больше футбольного мяча. Весит 1,8 кг. Он оснащен двумя вращающимися в противоположных направлениях соосными винтами, солнечной батареей, камерой высокого разрешения и радиопередатчиком.

Предполагается, что дрон, разработки которого начались еще в 2013 году, отправится на Марс вместе с новым марсоходом NASA - Mars 2020 и совершит по меньшей мере пять полетов над поверхностью продолжительностью до 90 секунд каждый. Однако научных задач для вертолета-разведчика пока не ставится. Ранее директор NASA Джеймс Брайденстайн отметил, что этот аппарат "имеет большой потенциал для будущего нашей науки, наших открытий и миссий по исследованию Марса".

Поиск признаков жизни

Запуск Mars 2020 с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) намечен на июль 2020 года. Для этого планируется использовать ракету-носитель Atlas V. Посадка аппарата будет осуществлена в феврале 2021 года в кратере Джезеро, диаметр которого 45 км. Он находится в западной части Равнины Исиды (Isidis Planitia), севернее марсианского экватора.

Одна из главных задач Mars 2020 - поиск признаков жизни на Красной планете. Согласно сотрудникам NASA, "аппарат будет исследовать геологическое строение Марса, состав атмосферы, произведет оценку природных ресурсов и тех угроз, с которыми могут столкнуться люди во время грядущих экспедиций на эту планету". К примеру, на борту марсохода планируется установить прибор, предназначенный для получения кислорода из атмосферы Марса. Аппарат также будет собирать образцы грунта и камней в контейнеры, которые в дальнейшем при освоении планеты будут отправлены на Землю.

Шестиколесная научная лаборатория размером с небольшой автомобиль имеет такие габариты: длина - примерно три метра без учета механической руки-манипулятора, ширина - 2,7 метра, высота - 2,2 метра. Масса аппарата составляет 1050 кг.

Первый полет человека на Красную планету NASA планирует осуществить в середине 2030-х годов.