Дальняя авиация ВКС получила очередной доработанный Ту-22М3

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Компания "Туполев" (входит в ОАК) передала в эксплуатацию Дальней авиации ВКС России очередной ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 после доработок, сообщили в пресс-службе компании.

"Дальний ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 прошел перечень работ в объеме доработок по бюллетеням в цехах Казанского авиационного завода (филиала "Туполева"). На летно-испытательной станции завода на самолете успешно проведены все наземные испытания. После передачи заказчику борт осуществил перелет к месту базирования", - говорится в сообщении.

Ту-22М3 - дальний многорежимный ракетоносец-бомбардировщик, предназначен для поражения наземных и морских целей во всем диапазоне скоростей самолета с больших, средних и малых высот. Был принят на вооружение в 1989 году. Всего на Казанском авиационном производственном объединении было построено около 500 самолетов Ту-22М различных модификаций.