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01.04.2019
Известия.ru

Эксперт оценил влияние автоматики на полеты Boeing 737

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/imagebroker.com/Michael Zegers

В случае с Boeing 737 задумка авиакомпании была сделать так, чтобы автоматика фактически без участия пилота исправляла характеристики полета и при превышении угла атаки вмешивалась и опускала нос самолета, рассказал "Известиям" бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов.

Однако в случае некорректной работы автоматики на борту самолета пилоты попадают в очень сложную ситуацию, отметил эксперт.

Ранее 29 марта газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что, по предварительным выводам экспертов, причиной катастрофы Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии мог стать сбой в бортовой системе MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System, "Система улучшения характеристик маневренности").

"Если программа написана неправильно, или сбой какой-то происходит, или просто штурвал без воздействия пилотов сам переводится на пикирование, конечно, для пилотов это очень сложная ситуация. Они берут штурвал на себя, для того чтобы поднять нос самолета, а автоматика ухудшается и снова опускает — поэтому борьба получается", — сказал Романов.

По его словам, в этом случае катастрофическая ситуация возникает потому, что у автоматики более надежный доступ к управлению полетом и она пересиливает нагрузки пилотов.

При этом, если подтвердится, что причиной катастрофы Boeing 737 послужил сбой в программе, ее будет гораздо легче починить, нежели устранить проблемы с конструктивными элементами авиалайнера, подчеркнул бывший командир воздушного судна.

Что касается последствий авиакатастрофы в Эфиопии, Романов предположил, что в будущем Boeing 737 продолжат эксплуатировать.

"Авторитет фирмы немного подрывается, экономические издержки большие будут, с продажами будет провальная cитуация какое-то время, но дальше все восстановится", — заключил специалист.

21 марта сообщалось, что у авиакомпании Ethiopian Airlines был тренажер для отработки полетов на самолете Boeing 737 Max 8, однако пилот лайнера, потерпевшего крушение, никогда не тренировался на нем. При этом у него было 8 тыс. летных часов. В конце сентября — начале октября он прошел курс переподготовки на другом тренажере.

10 марта Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии через несколько минут после взлета. Погибли 157 человек, в том числе трое россиян.

Крушение с самолетом этой же модели произошло в октябре 2018 года. Тогда разбился лайнер индонезийской компании Lion Air, погибли все 189 человек, находившиеся на борту. Самолет упал в Индонезии через 13 минут после вылета из аэропорта.

После последней катастрофы полеты Boeing 737 MАХ 8 запретили во многих странах мира, включая Россию и государства Евросоюза.

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Индонезия
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Эфиопия
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