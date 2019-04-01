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01.04.2019
Военно-промышленный курьер

Ядерной программе Ирана - быть

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Источник изображения: vpk-news.ru

Президент Франции Эммануэль Макрон и председатель КНР Си Цзиньпинь в ходе совместной пресс-конференции объявили о том, что будут выступать за сохранение "ядерной сделки" с Ираном, несмотря на выход США из договора.

Об этом сообщило иранское новостное агентство IRNA.

Стороны отметили, что выполнение договора положительно влияет на безопасность во всём мире. Раннее, Россия, Германия и Великобритания также объявили о своей приверженности договору.

Совместный всеобъемлющий план действий или "ядерная сделка" был заключен в 2015 году лидерами Ирана, США, Франции, Великобритании, России, Китая и Германии. Документ отменил международные санкции в отношении Ирана, связанные с его ядерной программой.

В 2018 году американский президент Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе из договора.

 

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Трамп Дональд
Проекты
Ядерный щит
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