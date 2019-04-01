Ядерной программе Ирана - быть

Президент Франции Эммануэль Макрон и председатель КНР Си Цзиньпинь в ходе совместной пресс-конференции объявили о том, что будут выступать за сохранение "ядерной сделки" с Ираном, несмотря на выход США из договора.

Об этом сообщило иранское новостное агентство IRNA.

Стороны отметили, что выполнение договора положительно влияет на безопасность во всём мире. Раннее, Россия, Германия и Великобритания также объявили о своей приверженности договору.

Совместный всеобъемлющий план действий или "ядерная сделка" был заключен в 2015 году лидерами Ирана, США, Франции, Великобритании, России, Китая и Германии. Документ отменил международные санкции в отношении Ирана, связанные с его ядерной программой.

В 2018 году американский президент Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе из договора.