На пути к безъядерной Северной Корее нужно сделать 104 шага

Обнародованы конкретные данные о количестве и местонахождении ядерных объектов КНДР.

Чем располагает атомная промышленность страны, стало известно южнокорейскому телеканалу KBS. Журналистами "получен список из 104 ядерных объектов, включая 40 ключевых, которые необходимо демонтировать для полной денуклеаризации Севера".

В документе содержатся сведения о 15 исследовательских и контролирующих учреждениях, 8 предприятиях по добыче урана. Военные объекты находятся в Йонбене, Пхеньяне и Пхонгсане, то есть на западе КНДР, а исследовательские установки и атомные электростанции расположены в основном в регионах вдоль Восточного моря (как корейцы именуют Японское), включая Пунгери, Хамхын и Вонсан. Список имеется также в распоряжении правительств Республики Корея и США.