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01.04.2019
Российская газета

МВД: Отдельные страны используют экстремизм для экономического влияния

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Источник изображения: Евгений Малолетка/ТАСС

Отдельные страны используют экстремизм для экономического влияния на независимые государства, это подтверждает прокатившаяся по миру волна цветных революций - они происходили преимущественно в странах, богатых природными ресурсами. К такому выводу пришли в министерстве внутренних дел России, а озвучил его начальник Главного управления по противодействию экстремизму МВД Олег Ильиных.

В пятницу он выступил с докладом в Московском университете МВД России имени Кикотя. Там сегодня состоялось открытие Второй международной научно-практической конференции "Приоритетные задачи международного сотрудничества в противодействии экстремизму и терроризму".

По словам Олега Ильиных, некоторые государства используют экстремизм как инструмент геополитики и в сфере экономического влияния. "Стоит обратить внимание, что волна цветных революций под разными названиями прокатилась прежде всего по странам, имеющим природные и энергетические ресурсы", - отметил полицейский.

В то же время ряд государств продолжает оказывать экстремистам и боевикам финансовую и информационную поддержку и в настоящее время. К примеру, по словам начальника полицейского главка, это происходит в Сирии. "Продолжающаяся информационная и финансовая поддержка рядом государств в Сирии вооруженных группировок, получивших статус так называемой умеренной оппозиции, вызывает недоумение. Практика заигрывания с радикальной идеологией и двойные стандарты, например в деятельности "Белых касок", неприемлемы в борьбе с экстремизмом и повлекут разрушительные последствия", - предупредил представитель МВД России.


Иван Петров

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Страны
Россия
Сирия
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