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01.04.2019
Российская газета

Подлодка ЧФ "Великий Новгород" впервые пришла из Сирии в Севастополь

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Источник изображения: Юлия Крымова/ РГ

В главную базу Черноморского флота сегодня впервые прибыла подводная лодка "Великий Новгород", которая с августа 2017 года выполняла боевые задачи в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море.

В Южной бухте Севастополя экипаж подлодки встречали командующий Черноморским флотом вице-адмирал Александр Моисеев, сослуживцы, ветераны, семьи.

Действуя в паре с ПЛ "Колпино", субмарина нанесла удары по позициям боевиков в Сирии крылатыми ракетами "Калибр-ПЛ" из подводного положения.

Справка "РГ"

[b]ПЛ "Великий Новгород" - одна из шести субмарин серийного проекта 636.3 "Варшавянка", построенных на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге для Черноморского флота. На ЧФ уже поступили ПЛ "Новороссийск", "Ростов-на-Дону", "Старый Оскол", "Краснодар" и "Колпино". Подлодки этой серии считаются одними из наименее шумных в мире. При сравнительно небольших размерах, они вооружены мощными торпедными и ракетными установками. За скрытность в НАТО их прозвали "Черными дырами".

[b]Дизель-электрическая подлодка длиной 73 метра развивает скорость под водой 20 узлов, может погружаться на глубину до 300 метров и 45 суток находиться в автономном плавании. Имеет шесть носовых автоматически заряжающихся торпедных аппаратов калибра 533 миллиметра, вооружена ракетами "Калибр", минами и торпедами, переносными зенитно-ракетными комплексами.


Юлия Крымова (Севастополь)

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