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01.04.2019
Военное обозрение

В США озаботились способностью Китая перехватить "лидерство" в космосе

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Американские парламентарии в своих заявлениях об угрозе, исходящей в адрес Соединённых Штатов, "добрались" до космического пространства. Стало известно о том, что группа из пяти влиятельных американских сенаторов, представляющих как Демократическую, так и Республиканскую партии, инициировали принятие закона "об укреплении лидерства США в космосе" с прицелом на противодействие "китайской угрозе".

Источник изображения: topwar.ru

На решение американских сенаторов повлияли успехи в освоении космического пространства, которых смогли добиться в КНР.

Важно отметить, что новый закон, который был принят в США, обеспечивает финансирование дальнейшей работы МКС. Американцы решили раскошелиться на МКС до 2030 года. При этом заявлено, что это необходимо для "укрепления американского лидерства". Сенаторы, обсуждая законопроект, слова не сказали о том, что "лидеры в освоении космоса" почему-то который год вынуждены использовать космические корабли российского производства, чтобы попадать на борт станции.

Тем временем американские законотворцы не скрывают, что собираются использовать обновлённую законодательную базу для противодействия китайским изыскания в космосе.

Из заявления одного из американских конгрессменов:

Через пятьдесят лет после того, как Соединённые Штаты впервые отправили человека на Луну, мы находимся в эпицентре новой захватывающей космической гонки. Наш новый акт позволит обеспечить американское лидерство в космосе на годы.

Отмечено, что акт позволит "достичь новых высот" американской промышленности.

Другими словами, США с помощью бюрократических мер пытаются сделать так, чтобы Китай не перехватил их так называемое "лидерство" в космосе.

На самом деле, новый американский закон определённым образом стыкуется с практикой выхода США из ДРСМД. О какой "стыковке" идёт речь? Дело в том, что США не устраивало положение дел, при котором в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности состояли только они и Россия. Претензии предъявлялись, например, Китаю, которого в ДРСМД не было, но ракеты СМД он к настоящему моменту имеет.

Примерно то же самое касается договора об освоении космоса от 1967 года. Договор о принципах деятельности государств по исследованию космоса и небесных тел изначально подписывался США, Британией и Советским Союзом. Несмотря на то, что тот же Китай договор впоследствии подписал и ратифицировал, в Штатах разгорелась дискуссия о "слишком высоком уровне конкуренции со стороны Пекина". В Вашингтоне даже пытаются обвинить китайскую сторону в готовности использовать космическое пространство в военных целях, что запрещено договором от 1967 года. Китай на эти обвинения пока не реагирует, продолжая заниматься своим делом.

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Китай
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