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01.04.2019
Деловая газета "Взгляд"

Названы сроки окончания испытаний топливозаправщика Ил-78М-90А

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Ил-78М-90А
Ил-78М-90А.
Источник изображения: Авиационный комплекс им. Ильюшина.

Госиспытания самолета-топливозаправщика Ил-78М-90А будут завершены в 2021 году, заявил управляющий директор АО "ОАК-ТС" Владимир Семенов.

"В прошлом году мы завершили создание опытного образца самолета-заправщика, и он находится на заводских летных испытаниях. Мы ожидаем в 2021 году завершения госиспытаний. Принимаем все меры, чтобы ускорить этот процесс", – заявил Владимир Семенов ТАСС.

Напомним, строительство модернизированного топливозаправщика Ил-78М-90А началось в 2015 году. Данный самолет оснащен четырьмя двигателями нового поколения, у него также обновлен пилотажно-навигационный комплекс и установлена "стеклянная кабина", которая позволяет снизить нагрузку на экипаж и повысить безопасность полетов.

Ил-78М-90А может одновременно заправлять сразу два самолета фронтовой авиации, а с хвостового агрегата возможна заправка самолетов дальней и специальной авиации. Также при необходимости на него можно установить оборудование для пожаротушения.

В декабре 2018 года было опубликовано видео первых летных испытаний Ил-78М-90А на аэродроме "Ульяновск-Восточный".Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


Анастасия Воробьева

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Продукция
Ил-78
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