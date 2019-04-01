Названы сроки окончания испытаний топливозаправщика Ил-78М-90А

Госиспытания самолета-топливозаправщика Ил-78М-90А будут завершены в 2021 году, заявил управляющий директор АО "ОАК-ТС" Владимир Семенов.

"В прошлом году мы завершили создание опытного образца самолета-заправщика, и он находится на заводских летных испытаниях. Мы ожидаем в 2021 году завершения госиспытаний. Принимаем все меры, чтобы ускорить этот процесс", – заявил Владимир Семенов ТАСС.

Напомним, строительство модернизированного топливозаправщика Ил-78М-90А началось в 2015 году. Данный самолет оснащен четырьмя двигателями нового поколения, у него также обновлен пилотажно-навигационный комплекс и установлена "стеклянная кабина", которая позволяет снизить нагрузку на экипаж и повысить безопасность полетов.

Ил-78М-90А может одновременно заправлять сразу два самолета фронтовой авиации, а с хвостового агрегата возможна заправка самолетов дальней и специальной авиации. Также при необходимости на него можно установить оборудование для пожаротушения.

В декабре 2018 года было опубликовано видео первых летных испытаний Ил-78М-90А на аэродроме "Ульяновск-Восточный".Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Анастасия Воробьева