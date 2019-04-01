Delfi (Латвия): прощай, "Калашников"! Как изменилась латвийская армия за 15 лет в НАТО

29 марта 2004 года Латвия вступила в Североатлантический альянс, выполнив одну из своих главных своих внешнеполитических целей. Присоединение к самому крупному и влиятельному военному блоку в мире с 1990-х годов считалось лучшей гарантией безопасности. Портал «Делфи» рассказывает, как изменилась латвийская армия за последние 15 лет.

В преддверии 15-летнего юбилея Латвии в НАТО (сегодня, кстати, в честь этого события флаг Альянса будет даже поднят на башне Святого Духа Рижского замка) DELFI подготовил краткий путеводитель по переменам, свидетелями которых стали латвийцы в ходе трансформации латвийской оборонной сферы.

Без призыва в армию

В 1990-х Латвия переняла советскую практику обязательного призыва в армию: на протяжении 17 лет все граждане, достигшие 18-летнего возраста, должны были или поступить в высшее учебное заведение, или же отдать долг родине, отслужив один год в армии после 12 класса. С тогдашними порядками можно ознакомиться, почитав Закон об обязательной военной службе (сейчас уже утратил силу). Отмена призыва в армию не стала прямым следствием вступления Латвии в НАТО - служба стала добровольной только в 2007 году. Однако нельзя не признать, что свою роль сыграл 5-й пункт Устава НАТО ("стороны договора соглашаются, что вооруженное нападение на одну или несколько стран-участниц будет рассматриваться как нападение на них всех").

В результате Латвия обзавелась компактной, но хорошо экипированной профессиональной армией, которая во многом была сфокусирована на участии в международных миссиях. В случае военной угрозы ставка делалась на то, что союзники придут на помощь. Содержание призывной системы сочли ненужным и обременительным.

Всеобщая воинская обязанность была отменена в январе 2007 года. Тем, кто не хочет связывать всю свою жизнь с армией, но имеет интерес к военному делу, обеспечивается возможность вступить в ряды Земессардзе.

После изменения геополитической ситуации Литва и Эстония вернулись к практике призыва в армию (материал DELFI на эту тему - здесь). Латвия же по-прежнему считает свою систему оптимальной. Когда некоторое время назад начались дискуссии о возможном возвращении всеобщей воинской обязанности, реакция Министерства обороны была крайне резкой. "Уместен вопрос, кто заинтересован уничтожить функционирующую систему обороны государства, которая после стольких лет сокращения финансирования вновь восстанавливается и становится реальной силой, и заменить ее солдатами обязательного призыва или "пушечным мясом"", - говорится в заявлении Минобороны.

Латвия намерена придерживаться другой концепции: добровольное ополчение (Земессардзе) включено в состав Национальных вооруженных сил (то есть по сути "прикреплено" к профессиональной армии). Таким образом официальный размер военного резерва увеличился с 5 до 13 тысяч человек.

Со своим узором: новая армия - новая форма

После восстановления независимости Латвия начала активно обучать и оснащать свои вновь обретенные вооруженные силы. Однако в 1990-х годах приходилось довольствоваться тем, что было в наличии. Формой солдат и земессаргов стал камуфляжный рисунок Woodland, который на протяжении десятилетий использовала армия США. На всем постсоветском пространстве он стал фактически "народным" из-за дешевизны списанных со складов изделий.

Проблема была в том, что аналогичные куртки и штаны (без знаков различия, конечно) можно было купить в большинстве магазинов для рыбаков. Таким образом, Вооруженные силы испытывали визуальный "кризис идентичности", особенно учитывая, что иметь собственную, отличную от всех стран камуфляжную расцветку всегда считалось жирным плюсом в глазах международного военного сообщества. Готовясь к вступлению в НАТО, латвийская армия прошла через процесс ребрендинга, причем на всех уровнях. В 2006 году шведский оборонный концерт SAAB Barracuda по спецзаказу разработал для Латвии оригинальную форму которая и стала "новым лицом" военнослужащих - и у себя дома, и в международных миссиях и учениях. Песочная расцветка получала название LATPAT (от англ. Latvian Pattern - "латвийский узор") и прошла обкатку в жарком климате Ирака и Афганистана.

В конце 2015 года латвийская армия добавила в свой арсенал еще одну расцветку - MultiLATPAT. От оригинального "латпата" он отличается уклоном в зеленую часть палитры, чтобы обеспечить более качественное камуфлирование и в среднеевропейских, лесных, условиях.

Отметим, что оба рисунка - LATPAT и MultiLATPAT являются официальным достоянием Латвии, так как международно запатентованы. Гражданским лицам ношение этого камуфляжа запрещено.

Прощай, "Калашников": переход на оружие стандарта НАТО

В первое десятилетие своего существования на вооружении латвийской армии был пестрый арсенал: от советского наследия до оружия времен Холодной войны, полученного в подарок, главным образом, от шведов и американцев. Вступление в НАТО в первую очередь привело к отказу от советских (и российских) образцов оружия. По одной простой причине: СССР использовал собственные, отличные от западных, калибры патронов. Северный альянс настаивает на унификации боеприпасов (STANAG - Standardization Arreement, "договор о стандартизации).

В результате латвийские армия и Земессардзе стремительно сменили коктейль из "Калашниковых" (производства как минимум четырех стран: СССР, Румынии, Югославии и Словакии), "Макаровых" и ТТ на более современные и признанные во всем мире образцы индивидуального стрелкового оружия. Новая концепция стандартного вооружения Латвии была принята в середине 2005 года. Согласно утвержденному Кабинетом министров утвердил списку, Латвия использует:

пистолеты Glock 17

пистолеты-пулеметы Heckler & Koch UMP

автоматы Heckler & Koch G36

подствольные гранатометы Heckler & Koch AG36

легкие пулеметы FN Minimi

снайперские винтовки AW и PGM Hecate II

40-мм автоматические гранатометы Heckler & Koch GMG.

В латвийском небе - истребители всего мира

Возможности Военно-воздушных сил Латвии всегда были (и, видимо, будут) достаточно скромными: согласно общедоступной информации, в ВВС служит 300 военнослужащих, и на вооружении состоит один самолет Ан-2 и пять вертолетов (четыре Ми-17 и один Ми-2). После вступления в НАТО, однако, это в значительной мере компенсируется регулярным патрулированием латвийского неба истребителями союзников.

"Воздушная полиция" альянса начала регулярные облеты Латвии, Литвы и Эстонии в тот же день, когда эти страны стали членами НАТО - то есть ровно 15 лет назад. За это время контроль безопасности над небом стран Балтии в порядке ротации вели чуть ли не все страны военного блока, имеющие развитые воздушные силы (в том числе, Португалия, Греция и Канада). На данный момент миссию "воздушной полиции" возглавляет Польша.

Отметим, что на территории Латвии истребители НАТО не базируются: они взлетают с авиабазв Шяуляй (Литва) и Эмари (Эстония). Латвия при помощи Альянса занимается развитием системы оповещения и уничтожения вражеских летательных аппаратов с земли. Так, в преддверии вступления в НАТО, в конце 2003 года, на военном аэродроме в Аудриньской волости (Латгале) начал работу трехмерный радар дальнего радиуса действия Lockheed Martin TPS-117, который стал частью BALTNET - системы наблюдения за воздушным пространством стран Балтии.

Помимо этого, после вступления в НАТО был дан старт одному из самых масштабных проектов, реализованных в Латвии при поддержке альянса: военному аэродрому в Лиелварде. В период с 2006 по 2013 год в строительство авиабазы было вложено 27 млн евро из средств НАТО, а также 55,4 млн евро из латвийского бюджета. В последние годы аэродром принимает различную технику союзников, в том числе и американские вертолеты Blach Hawk.

Согласно данным Минобороны Латвии, в 2017 году в развитие "сил разведки, наблюдения за воздушным пространством и противовоздушной обороны" было вложено 26,4 млн евро - это одна из главных статей расходов нынешнего военного бюджета страны. В сумму не входят зарплаты персоналу и расходы на содержание уже имеющейся системы. По сравнению с бюджетом 2016 года, объем вложенных в противовоздушную разведку и оборону денег вырос на 9 млн евро.

Тактика сдерживания: "живой щит" из солдат разных стран

После украинских событий 2014 года геополитическая ситуация изменилась: страны Балтии почувствовали, что в случае повторения "крымского сценария" они не смогут дать полноценный отпор. В итоге НАТО приняло решение перейти на тактику, суть которой емко выражена в английском термине deterrence - "действия с целью отбить у противника желание напасть". То есть "сдерживание".

"Сдерживание - самый выгодный в плане затрат вид безопасности", - заявил командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес (сейчас - в отставке), имея в виду, что нападение лучше предотвратить, чем потом пытаться справиться с его последствиями. Тактика была простой: разместить в опасающихся нападения со стороны РФ странах небольшие группы военных из множества других стран Альянса. В случае необходимости их задачей будет принять на себя первый удар потенциального противника.

Подразделениям не обязательно быть большими: смысл их присутствия в том, что это символ 5-й статьи Устава НАТО. В случае агрессии на страну речь будет идти и о нападении на ее союзников. Предполагается, что серьезные последствия, которые могут за этим последовать, заставят потенциального агрессора воздержаться от непродуманных действий.

На саммите в июле 2016 года страны НАТО решили разместить примерно по тысяче солдат в Польше, Латвии, Литве и Эстонии с целью укрепления восточных границ альянса. В Латвии батальоном союзников командует Канада, в Литве - Германия, в Эстонии - Франция. Помимо Канады, в состав многонациональной группы НАТО в Латвии входят более 1000 военнослужащих из Албании, Италии, Польши, Канады, Словении, Словакии, Чехии и Испании.

Еще одним шагом к укреплению "восточного рубежа" стало открытие 8 марта этого года штаба Северной дивизии (Headquarters Multinational Division North, HQ MND N). Планируется, что в ближайшие пару лет он свяжет военные части и подразделения балтийского региона с высшей структурой управления альянса.

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