Китай усиливает рынок субмарин. С кем конкурирует российская подлодка "Амур"

Судостроительная корпорация CSIC заявляет, что девять стран заинтересованы в китайских неатомных подлодках. Также в регионе Юго-Восточной Азии проявляют интерес и к российским кораблям проекта 677

Накопив опыт в проектировании, производстве и эксплуатации дизель-электрических подводных лодок (ДЭПЛ), Китай начал продвижение их на мировой рынок военно-морской техники.

Германия, Франция, Нидерланды, Россия, считавшиеся ранее мировыми лидерами в области подводного кораблестроения, уже ощутили на себе определенный дискомфорт от появления на рынке нового игрока. А то, что этот игрок весьма одаренный и инициативный, стало понятно после того, как Пакистан и Таиланд выбрали для вооружения своих военно-морских сил экспортные китайские подводные лодки семейства S20. И это только начало. Продолжение, как говорится, последует.

Возможности Китая в области подводного кораблестроения наглядно демонстрируются в ходе Международной авиационно-космической и военно-морской выставки LIMA 2019 на острове Лангкави (Малайзия). Экспозиция судостроительной промышленности Китая на выставке является одной из наиболее представительных. При этом она развернута в двух зонах — как на территории аэродромного комплекса, так и в порту, где демонстрируется военно-морская техника.

"Сделано в Китае"

Первым покупателем китайских ДЭПЛ стал Пакистан, имеющий тесные связи по линии военно-технического сотрудничества. Восемь лодок типа S20, созданных на основе проекта 041 (по классификации НАТО — "Юань", Yuan), являющегося в свою очередь усовершенствованным проектом 039А, в определенной степени парируют то преимущество, которые ВМС Индии имеют на сегодняшний день по численности подводного флота (14 подводных лодок, в том числе девять проекта 877ЭКМ российской постройки, четыре типа 209 германской постройки и одна лодка типа "Скорпен" из шести, построенная по французской лицензии и введенная в состав флота).

Первые четыре лодки для ВМС Пакистана построят в Китае на мощностях Китайской судостроительной промышленной корпорации CSIC (China Shipbuilding Industry Corporation) и начнут поставлять с 2022 года. Оставшиеся четыре субмарины построят на мощностях пакистанской компании KSEW (Karachi Shipbuilding and Engineering Works) в Карачи. Там будет видно, как в Индии решат вопрос с уже "набившей всем оскомину" программой P-75I по созданию перспективных подводных лодок, окончательного решения по которой до сих пор не принято. Исламабад, надо полагать, будет действовать в зависимости от дальнейших шагов Дели, "продинамившего" в недавнем прошлом российские "Амуры-1650" и сделавшего ставку на французские "Скорпены".

Кроме того, китайская корпорация CSIC заключила контракт стоимостью $390 млн на поставку в 2023 году ДЭПЛ проекта S26T, также являющейся экспортным вариантом проектов 039B/041 типа "Юань". ВМС Таиланда планируют заказать еще две субмарины S26T, чтобы к 2026 году иметь три лодки этого типа.

Модель китайской подводной лодки S20 Источник изображения: © Николай Новичков/ТАСС

В тайском тендере корпорация CSIC с лодкой типа S26T одержала победу над известными зарубежными участниками, в числе которых были:

южнокорейская компания Hyundai Heavy Industries с лодкой типа HDS-500RTN;

"Рособоронэкспорт" с ДЭПЛ проекта 636;

германская корпорация ThyssenKrupp Marine Systems с лодками проектов 209/1400mod и 210mod;

шведская Saab с новейшей лодкой типа A26.

Экспортные неатомные субмарины могут оснащаться воздухонезависимой энергетической установкой (ВНЭУ) китайской разработки, базирующейся на технологиях, применяемых в проекте "Юань" для ВМС НОАК.

В связи с закрытостью информации по новым разработкам, ведущимся нашим восточным стратегическим партнером, сложно оценить технологический уровень китайской ВНЭУ. Но, как полагают западные военно-морские эксперты, пока она "не дотягивает" до требований технического задания ВМС НОАК.

Согласно официальным данным, S26T имеет водоизмещение 2550 тонн, длину — 77,7 м, ширину — 8,6 м, высоту — 9,2 м, экипаж — 38 человек, хотя внутренний объем лодки позволяет разместить 46 человек. Максимальная скорость подводного хода составляет 17 узлов, максимальная глубина погружения — 300 м, дальность плавания при работе аккумуляторных батарей превышает 260 морских миль (460 км), дальность плавания при работе ВНЭУ превышает 768 морских миль. При комбинированном надводном и подводном плавании дальность достигает 8000 морских миль, максимальная продолжительность нахождения в море — 65 суток.

Перспективы "Амура"

В рамках своей маркетинговой программы CSOC также продвигает на рынок целое семейство подводных лодок в экспортном варианте, которые могут быть адаптированы под требования любых потенциальных заказчиков. В их числе три экспортных варианта ДЭПЛ водоизмещением 200, 600 и 1100 тонн. Все эти лодки имеют однокорпусную каплевидную конструкцию и срок эксплуатации 25 лет. При этом основные заказчики для этих лодок находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), который всегда был приоритетным для основных игроков на рынке военно-морской техники, включая Россию.

Гендиректор ЦКБ МТ "Рубин" Игорь Вильнит, премьер-министр Малайзии Мохатхиру Мохамаду и директор департамента ВТС ОСК Алексей Дикий у модели подводной лодки проекта "Амур-1650" Источник изображения: © ОСК

Западные эксперты отмечают, что с растущим портфелем проектов подводных лодок, которые могут выполнять широкий спектр задач, корпорация CSOC имеет хорошие возможности для обеспечения требований будущих региональных клиентов, особенно тех стран, которые не могут выбирать западные проекты из-за высокой стоимости или по политическим соображениям. Эта компания также готова предложить потенциальным клиентам обучение, поддержку необходимой морской инфраструктуры и передачу технологий.

Как сообщил ТАСС на выставке генеральный директор Центрального конструкторского бюро морской техники (ЦКБ МТ) "Рубин" Игорь Вильнит, Россия обсуждает с рядом стран Юго-Восточной Азии возможные поставки неатомных подводных лодок "Амур-1650", которые являются экспортной версией подлодок проекта 677 типа "Лада". Многие системы и технические характеристики этих подлодок стали существенным прорывом в отечественном неатомном кораблестроении. Например, скрытность "Лады" еще более высокая, чем у знаменитых "Варшавянок" (проект 636.3).

Страны Юго-Восточной Азии проявляют интерес к подлодкам проекта 677, потому что это самая современная подлодка в мире с характеристиками, которые доказаны уже в морских испытаниях. Россия ведет предконтрактную работу с рядом стран этого региона по этим подлодкам Игорь Вильнит, генеральный директор ЦКБ МТ "Рубин"

Модель подводной лодки проекта "Амур-1650" Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

Глава "Рубина" не перечислил страны, которые интересуются российскими субмаринами, но назвал переговоры "активными и эффективными" и подчеркнул большой экспортный потенциал этих подлодок.

Действительно, развитие стран АТР в последние годы идет быстрыми темпами. Растет их заинтересованность, в частности, и в приобретении подводного флота. Российские подлодки семейства "Амур", которое охватывает несколько модификаций, ориентированы в том числе на этот регион, где достаточно много узких проливов и есть как большие, так и малые глубины среди островов. Однако в последнее время конкуренция на рынке подводных лодок не просто возросла, а ужесточилась самым существенным образом. Среди традиционных экспортеров стали появляться новые страны, в том числе не только Китай, но и Япония и Республика Корея.

Победа в Таиланде повысила уверенность китайских кораблестроителей в продвижении своих субмарин на мировой рынок военно-морской техники. Более того, сегодня корпорация CSIC заявляет, что по крайней мере девять стран мира — Алжир, Бангладеш, Куба, Египет, Ливия, Мьянма, ОАЭ и Венесуэла — заинтересованы в китайских подводных лодках. А если учесть, что все эти страны являются партнерами России в области военно-технического сотрудничества с зарубежными странами, то вряд ли эта информация будет радостной для российских кораблестроителей.

Николай Новичков