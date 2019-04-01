ВМС Бразилии намерены провести ремонт корвета "Барросо"

ЦАМТО, 29 марта. Командование ВМС Бразилии планирует продлить срок эксплуатации корвета (V34) "Барросо" (Barroso), который является одним из основных боевых кораблей в составе бразильского флота.

По информации Jane's Defence Weekly, модернизация значительно расширит возможности корабля и продлит срок его службы. Со своей стороны, ВМС не раскрывают, в течение какого срока планируют эксплуатировать корабль после капитального ремонта.

Корвет длиной 103,4 м и водоизмещением 2400 т был принят на вооружение на государственной верфи AMRJ (Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro) 19 августа 2008 года. Модернизация является частью офсетных обязательств, которые должен выполнить консорциум, с которым будет заключен контракт на постройку четырех корветов класса "Тамандаре" для ВМС Бразилии. Четыре группы подрядчиков в настоящее время конкурируют за контракт на разработку новых многоцелевых корветов. Победитель должен быть объявлен в ближайшее время.

ВМС Бразилии намерены заменить систему боевого управления SICONTA Mk.3 корвета "Барросо", РЛС управления огнем RTN-30X, РЛС RAN-20S и SCANTER MIL, 324-мм торпедные аппараты SLT Mod-400, установленную на корпусе ГАС EDO-997C, систему радиоэлектронной разведки и систему управления вертолетом. ВМС также планируют модернизировать 4,5-дюймовую артиллерийскую установку Mk.8 и переоборудовать систему освещения взлетной площадки.

Модернизация позволит значительно расширить возможности корабля. Для справки: 27 ноября 2018 года с борта корвета был выполнен пуск первого опытного образца противокорабельной ракеты MANSUP (Missil Antinavio Nacional de Superficie), которая была разработана консорциумом бразильских компаний и организаций в рамках программы "Эспорао".