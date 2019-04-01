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01.04.2019
РИА Новости

Ряд стран используют экстремизм для экономического влияния, заявили в МВД

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Волна цветных революций прокатилась по странам прежде всего с богатыми природными ресурсами, что подтверждает, что отдельные страны используют экстремизм для экономического влияния, заявил в пятницу начальник Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ Олег Ильиных.

Он выступил с докладом в Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя, где состоялось открытие II международной научно-практической конференции "Приоритетные задачи международного сотрудничества в противодействии экстремизму и терроризму".

"Отдельными государствами экстремизм используется как инструмент геополитики и в сфере экономического влияния. Недаром волна цветных революций под разными названиями прокатилась прежде всего по странам, имеющим природные и энергетические ресурсы", - заявил Ильиных.

По его словам, отдельное недоумение вызывает продолжающаяся информационная и финансовая поддержка рядом государств деятельности на территории Сирии вооруженных группировок, получивших статус так называемой умеренной оппозиции. "Практика заигрывания с радикальной идеологией и двойные стандарты, например, деятельности "Белых касок" не приемлемы в борьбе с экстремизмом и повлекут разрушительные последствия", - отметил Ильиных.

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Страны
Россия
Сирия
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