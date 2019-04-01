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01.04.2019
Российская газета

Опасный подарок: недавно переданный ВСУ Ми-2 разбился при посадке

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Источник изображения: rg.ru

Вертолет Ми-2МСБ, принадлежащий учебной авиационной бригаде Воздушных сил Украины, потерпел крушение в минувший четверг в районе города Чугуев. Информацию об этом распространил пресс-центр ВС ВСУ.

Сообщается, что экипаж обнаружил проблемы в системе управления и принял решение садиться. Винтокрылая машина приземлилась на необорудованной площадке и получила повреждения. В сообщении не конкретизируется их характер, но судя по фото, "двойка" завалилась на бок, у нее отделилась часть хвостовой балки, обломались лопасти винтов и помялся фюзеляж. Оба пилота не пострадали.

Потерпевший аварию вертолет очень напоминает один из трех Ми-2, переданных недавно Порошенко ВСУ во время своих предвыборных агитационных мероприятий.

Данная техника относится еще к советскому наследству. Ее брали с баз хранения, которые в современной Украине, по сути, превратились в авиационные свалки. Затем в ходе ремонта вместо старых 350-сильных двигателей устанавливали новые мощностью 460 л.с. Также меняли часть бортового оборудования.

Судя по тому, что вышла из строя система управления, качество ремонта - традиционное, то есть очень плохое.

На Украине были также разработаны боевые варианты с блоками для запуска 80-мм неуправляемых авиаракет С-8. Однако у военных они не вызвали большого энтузиазма.

Военные эксперты отмечают, что заявляемая "модернизация вооруженных сил" при Порошенко постоянно сопровождалась различными коррупционными скандалами, трагическими инцидентами, вроде постоянно взрывающихся минометов "Молот". На соревнованиях НАТО ломались плохо подготовленные танки "Оплот", во время торжественных мероприятий с участием украинского президента постоянно падали в обморок военнослужащие. И вот теперь разбился этот плохо летающий "подарок ".


Алексей Брусилов

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Украина
Продукция
Ми-2
С-8
Т-84 Оплот
Проекты
NATO
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